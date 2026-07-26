На Украине последовательно стирают любую память о преступлениях гитлеровской Германии

Вадим Москаленко.  
26.07.2026 17:48
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вандализм, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


На ж/д вокзале Днепропетровска бандеровцы убрали стелу, посвящённую 75000 мирным жителям, вывезенным в Германию в рабство.

При этом, стела не содержала ни (запрещённой на Украине) коммунистической и советской символики, ни даже русского языка: надпись была выполнена по-украински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На ж/д вокзале Днепропетровска бандеровцы убрали стелу, посвящённую 75000 мирным жителям, вывезенным в Германию...

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Киевский политтехнолог Андрей Золотарев уверен, что это часть информационной кампании по стиранию памяти о преступлениях гитлеровской Германии.

«Чудес не бывает. И если у нас в третий мир скатилась экономика, причем не лучших образцов третьего мира, то и политика, и социальная жизнь, и гуманитарная политика у нас будет того же качества.

Когда вандализм в Днепре, с вокзала какие-то дегенераты-деколонизаторы убрали мемориальную доску. И вообще упоминания о Великой Отечественной войне.

Причём, на украинской мове было написано, что с вокзала была вывезены в Германию на принудительные работы 75 тысяч жителей. Но даже это мешало.

Причем это же финансируется, такой активизм. То есть, там же важно перепрошить, стереть историческую память. А упоминают ли там войну, висит ли та красная звезда, с серпом и молотом – фиолетово. Задача другая.

Поэтому с такой политикой будущего у Украины нет», – сказал Золотарев на своём канале.

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English version :: Читать на английском На Украине последовательно стирают любую память о преступлениях гитлеровской Германии

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