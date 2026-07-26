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На ж/д вокзале Днепропетровска бандеровцы убрали стелу, посвящённую 75000 мирным жителям, вывезенным в Германию в рабство.

При этом, стела не содержала ни (запрещённой на Украине) коммунистической и советской символики, ни даже русского языка: надпись была выполнена по-украински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевский политтехнолог Андрей Золотарев уверен, что это часть информационной кампании по стиранию памяти о преступлениях гитлеровской Германии.