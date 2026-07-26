На Украине последовательно стирают любую память о преступлениях гитлеровской Германии
На ж/д вокзале Днепропетровска бандеровцы убрали стелу, посвящённую 75000 мирным жителям, вывезенным в Германию в рабство.
При этом, стела не содержала ни (запрещённой на Украине) коммунистической и советской символики, ни даже русского языка: надпись была выполнена по-украински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Киевский политтехнолог Андрей Золотарев уверен, что это часть информационной кампании по стиранию памяти о преступлениях гитлеровской Германии.
«Чудес не бывает. И если у нас в третий мир скатилась экономика, причем не лучших образцов третьего мира, то и политика, и социальная жизнь, и гуманитарная политика у нас будет того же качества.
Когда вандализм в Днепре, с вокзала какие-то дегенераты-деколонизаторы убрали мемориальную доску. И вообще упоминания о Великой Отечественной войне.
Причём, на украинской мове было написано, что с вокзала была вывезены в Германию на принудительные работы 75 тысяч жителей. Но даже это мешало.
Причем это же финансируется, такой активизм. То есть, там же важно перепрошить, стереть историческую память. А упоминают ли там войну, висит ли та красная звезда, с серпом и молотом – фиолетово. Задача другая.
Поэтому с такой политикой будущего у Украины нет», – сказал Золотарев на своём канале.
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