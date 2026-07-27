Украинский удар по судну Ирана. Хитрый еврейский план

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Украинский удар по иранскому судну в Каспийском море осуществлён в интересах Израиля, который пытается руками Киева втянуть в боевые действия европейские страны.

Расчёт – США выдохлись, а потому нужно возложить основную «грязную» работу теперь и на европейцев. Само же еврейское государство, как и прежде, надеется оставаться в стороне.

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Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: в Израиле есть силы, которые манипулируют американским мнением, чтобы война продолжалась бессрочно. Израильский министр финансов Бецалель Смотрич признал: эскалация между США и Ираном «способствует достижению политических целей Израиля», и Израиль не заинтересован присоединяться – нынешняя ситуация для них «наилучший вариант». Израиль вынудил Вашингтон воевать, оставаясь в стороне.

Теперь – новый виток: Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб моряк. Зеленский лично объявил об атаке. Глава МИД Ирана Арагчи заявил: это «вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указанию Израиля с целью втянуть Европу в войну». Вашингтон уже втянут. Теперь – европейцы.

Вице-спикер иранского парламента пригрозил: «Любая точка, откуда совершается агрессия, станет законной целью». Арагчи предупредил: действия Украины не останутся без ответа.

Что это значит для Европы?

Экономика и энергетика. Ормузский пролив закрыт – пятая часть мировой нефти ушла с рынка. Европе грозит сокращение ВВП, производства остановятся, счета за коммуналку и цены на всё улетят в космос.

Инфляция и социальный взрыв. Инфляция съедает зарплаты, правительства режут социалку. Новый скачок цен – и протесты сметут правительства. Франция уже горит, Германия на грани.

Миграционный кризис. Война расширится – миллионы побегут в Европу. В десять раз больше, чем в 2015-м. Границы не выдержат, социальная система рухнет. Города ЕС захлестнёт криминал и этнические вакханалии.

Потеря суверенитета. Европа уже маргинализирована. Она не может ничего добиться от Израиля, не сможет и говорить с Ираном. Европа просто ждёт, когда её втянут. И будет бесконечно платить.

Риск прямого удара. Иран уже предупредил: если Британия продолжит поддержку США, она станет целью. А Италия? Базы в Сицилии? Корабли в Средиземном море? Иран доберётся и до вас.

США выдохлись и остановили удары. Пришёл черед Евросоюза.

Самое циничное – Израиль сейчас не воюет с Ираном. Он остаётся в стороне, пока США делают за него всю грязную и кровавую работу. Смотрич сказал: «Сохранение статус-кво – наш наилучший вариант». Лучший для них. Худший для европейцев. Когда Иран ответит Украине – ответит по всей цепочке, включая европейские интересы.