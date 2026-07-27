Корабли догорают — «одэсьци» доедают друг друга

Павел Бадаев.  
27.07.2026 10:47
  (Мск) , Одесса
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Одесса, Сожрите друг друга, Украина


Пока на рейдах догорают и тонут сухогрузы, из портов Большой Одессы уходят последние иностранные компании, с карт стираются последние одесские дворики, а на сессии горсовета не приходят последние не сбежавшие депутаты… эсэмэмщики и прочие паразиты с картонками продолжают стоять непонятно за что, а мовнюки бороться с русским языком. Когда что-то всегда горит, всегда взрывается и царит безвластие — самое время.

Пока на рейдах догорают и тонут сухогрузы, из портов Большой Одессы уходят последние иностранные...

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За творящимся армагеддоном, незаметным для укроСМИ и ржачным для «картонок», остается бессрочный пикет под мэрией, инициированный отколовшимся крылом «одесского майдана» под командованием местной Новодворской — журналиста и правозащитника Леонида Штекеля. Он выступает против моратория на русский язык:

«Наш пикет — о свободе, о свободе человека! Право человека говорить на родном языке — это одно из важнейших первородных прав! Наша власть усиленно поощряет всех тех, кто пытается лишить свободы русскоязычных граждан Украины. Это делается абсолютно сознательно: пока люди воюют друг с другом, они не объединятся, чтобы взять власть под контроль народа», — умозаключает Штекель.

Ему тут же отвечает авторша моратория, депутат от «Слуги народа» Ольга Квасницкая:

«Я имею право не слышать русский! Для меня язык — это генетический код.

Вокруг нас ветераны, переселенцы, люди, прошедшие плен и оккупацию. Слышна речь, которой отдавали приказы пытать их родных — это прямая угроза психологическому здоровью и унижению достоинства.

Государство-агрессор официально использует язык как оружие — их доктрина: «Границы России там, где звучит русский язык». Публичное транслирование русского продукта во время войны — это элемент враждебной ИПСО!».

Подельник Штекеля по майдановским баррикадам Михаил Голубев, упоминая Квасницкую, заявляет на пикете:

«Прошу ЕС и НАТО защищать меня от мовнюков и мовнючек!

Наихудшее из безумств языковой сферы Украины — продвигаемая фанатиками идея, что у граждан может быть некое «право не слышать русский язык». Из-за этой идеи кровь в обществе не просто «может» литься — она начинает реально литься уже.

Если кого-то триггерят спектакли или печатные издания только потому, что они на русском — с этим просто прямо к врачу, в психушку надо».

«Прозревшие» майданщики справедливо заявляют: «Мовнюки хотят, чтобы все русскоязычные оказались в концлагерях». Это правда, но почему-то им не хочется подать руки… Потому что к «концлагерям» они добавляют — «советским».

Свой «активизм» Штекель и Ко, собственно, и начали с антисоветчины. А позже — приволокли на майдан биомусор из Кировоградской области — Ганула и Квасницкую. Также «легализовали», ввели в протестную среду начинающего гитлерюгенда Стерненко. А теперь уже матерый нацист Стерненко выводит на улицы толпы «картонок». Которые и снесут пикетчиков, отколовшихся от линии партии, с лица земли.

Одно только непонятно — при чем тут Одесса и одесситы?..

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English version :: Читать на английском Корабли догорают — «одэсьци» доедают друг друга

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