Белорусский экономист-змагар забил тревогу: «Санкции не работают! Россия и не думает разваливаться»

Вадим Москаленко.  
26.07.2026 18:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 831
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Несмотря на войну, пиратство западных стран и «санкции из ада», даже МВФ признаёт, что российская экономика растёт из года в год.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии экономист Ярослав Романчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну, пиратство западных стран и «санкции из ада», даже МВФ признаёт, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это таблицы обзора МВФ. По ним мы видим, что по сравнению с 2022 годом ВВП РФ вырос на 760 миллиардов долларов. То есть это точно не похоже на эффективные санкции.

Обратите внимание на разницу 24-25 – порядка 400 миллиардов долларов. Это за счёт того, что потребления больше, инвестиций больше, курс стал другой, поэтому, в принципе, такой скачок получился.

А если мы посмотрим ВВП на душу населения – почти 18 тысяч долларов. У нас – 400-500 долларов. Это уровень страны с доходом выше среднего.

К чему эти цифры? Даже если мы допустим, что в 26 году мы начали обваливать российскую экономику в минус, то чтобы уйти в минус до уровня 20 – это надо лет 5 минимум», – сказал Романчук.

«Почему сейчас так много людей, так называемые «хорошие русские» разгоняют страшилки, что всё, скоро будут проблемы, дефолт. Единственная цель, которую я вижу – это отвлечь внимание от концентрации ресурсов на военных действиях.

Вспомним 22-23 год: скоро мы дожмем, санкции из ада, и Россия посыпется. А Россия – оба-на, экономика выросла существенно.

Но когда 10-20 источников говорят, что Россия скоро посыпется, производители оружия думают, что не надо вкладывать десятки миллиардов долларов в ВПК.

Поэтому это шапкозакидательство в отношении российской экономики очень опасно, потому что оно на самом деле мешает нам реализовывать наши стратегические инвестиционные проекты», – переживал змагар.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Белорусский экономист-змагар забил тревогу: «Санкции не работают! Россия и не думает разваливаться»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора