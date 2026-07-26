Белорусский экономист-змагар забил тревогу: «Санкции не работают! Россия и не думает разваливаться»
Несмотря на войну, пиратство западных стран и «санкции из ада», даже МВФ признаёт, что российская экономика растёт из года в год.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии экономист Ярослав Романчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это таблицы обзора МВФ. По ним мы видим, что по сравнению с 2022 годом ВВП РФ вырос на 760 миллиардов долларов. То есть это точно не похоже на эффективные санкции.
Обратите внимание на разницу 24-25 – порядка 400 миллиардов долларов. Это за счёт того, что потребления больше, инвестиций больше, курс стал другой, поэтому, в принципе, такой скачок получился.
А если мы посмотрим ВВП на душу населения – почти 18 тысяч долларов. У нас – 400-500 долларов. Это уровень страны с доходом выше среднего.
К чему эти цифры? Даже если мы допустим, что в 26 году мы начали обваливать российскую экономику в минус, то чтобы уйти в минус до уровня 20 – это надо лет 5 минимум», – сказал Романчук.
«Почему сейчас так много людей, так называемые «хорошие русские» разгоняют страшилки, что всё, скоро будут проблемы, дефолт. Единственная цель, которую я вижу – это отвлечь внимание от концентрации ресурсов на военных действиях.
Вспомним 22-23 год: скоро мы дожмем, санкции из ада, и Россия посыпется. А Россия – оба-на, экономика выросла существенно.
Но когда 10-20 источников говорят, что Россия скоро посыпется, производители оружия думают, что не надо вкладывать десятки миллиардов долларов в ВПК.
Поэтому это шапкозакидательство в отношении российской экономики очень опасно, потому что оно на самом деле мешает нам реализовывать наши стратегические инвестиционные проекты», – переживал змагар.
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