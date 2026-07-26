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Несмотря на войну, пиратство западных стран и «санкции из ада», даже МВФ признаёт, что российская экономика растёт из года в год.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии экономист Ярослав Романчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это таблицы обзора МВФ. По ним мы видим, что по сравнению с 2022 годом ВВП РФ вырос на 760 миллиардов долларов. То есть это точно не похоже на эффективные санкции. Обратите внимание на разницу 24-25 – порядка 400 миллиардов долларов. Это за счёт того, что потребления больше, инвестиций больше, курс стал другой, поэтому, в принципе, такой скачок получился. А если мы посмотрим ВВП на душу населения – почти 18 тысяч долларов. У нас – 400-500 долларов. Это уровень страны с доходом выше среднего. К чему эти цифры? Даже если мы допустим, что в 26 году мы начали обваливать российскую экономику в минус, то чтобы уйти в минус до уровня 20 – это надо лет 5 минимум», – сказал Романчук.