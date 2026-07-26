Чем ответит Иран на атаку своего судна и гибель моряка в Каспийском море

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25 июля 2026 года ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, ещё один получил ранения. МИД Ирана назвал атаку актом агрессии и нарушением Устава ООН, оставив за собой право на ответные действия. Украинский посол в Тегеране был вызван в МИД для вручения протеста.

Зеленский заявил, что удары наносились по судам, «задействованным в перевозках военных грузов между Россией и Ираном».

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Возможный ответ Ирана на бандеровскую провокацию может быть комплексным.

Прежде всего, дипломатическим, вплоть до разрыва отношений или понижения уровня представительства, а также требования к Совбезу ООН осудить акт агрессии.

Экономические санкции маловероятны в виду того, что между Украиной и Ираном практически остановлены торговые и финансовые операции.

Можно не сомневаться, что против Украины будет развёрнута масштабная информационная кампания не только в Иране, но и среди его союзников на Ближнем Востоке. Последствия этой кампании трудно спрогнозировать, однако не исключено, что украинские торговые и дипломатические миссии за рубежом, как и граждане Украины, могут быть атакованы в ответ на безголовые поступки Зеленского.

Как известно, Иран располагает надёжными «прокси» в регионе, представленными не только йеменскими хуситами, но и иракскими шиитами, отчего нельзя сбрасывать со счетов возможные атаки судов, транспортирующих грузы из/для Украины. Если Иран задействует этот сценарий, то, иранская добавка к российским ударам по портовой инфраструктуре Украины, превратит ситуацию на море для Киева в полное поражение.

Прямое военное столкновение Ирана с Украиной маловероятно: страны разделяют тысячи километров, иранским ракетам до Киева придётся преодолевать воздушное пространство других государств (Азербайджан, Грузия, Турция, Румыния), что может вызвать дипломатические осложнения, не говоря уже о последствиях возможных аварий и падений.

Идеальным вариантом были бы ракетные запуски по Киеву с территории Сирии, но Сирию теперь контролируют дружественные США «бармалеи», так что этот привлекательный, в общем, сценарий полностью отпадает.

С другой стороны, Иран способен испортить Зеленскому всю «перемогу» усилением поставок ВС РФ иранских БпЛА и ракет, ускорив разрушение инфраструктуры, военных и двойного назначения объектов бандеровского режима.

Весьма вероятно, что Тегеран ответит масштабными кибератаками на объекты критической инфраструктуры Украины. Если учесть, что в кибервойсках КСИР служат люди опытные, хорошо знающие своё дело, Банковой надо было несколько раз крепко подумать и взвесить все за и против, прежде чем бить по гражданскому судну Ирана в Каспийской море.

Впрочем, режим Зеленского, тяготеющего к постановкам военно-политических шоу, и «думать», существуют в параллельных мирах.

Мировые СМИ приводят мнение экспертов, что с вероятностью 70% Иран ограничится дипломатическими мерами (протесты, возможный разрыв отношений, обращение в ООН) и усилит поддержку России в войне против Украины — больше дронов, ракет, разведданных.

Это позволит Тегерану «сохранить лицо» внутри страны, не втягиваясь в прямой конфликт.

Вероятность прямых ракетных ударов по Украине — низкая, на уровне 10-15%, но не нулевая. Если внутриполитическое давление в Иране станет критическим, Тегеран может нанести символический удар (например, по порту Одессы или военным объектам), используя российские средства доставки или кибератаки.

Наблюдатели советуют следить за заявлениями МИД Ирана в ближайшие 48-72 часа, а также за активностью ударов БпЛА на украинском фронте — увеличение их числа будет первым сигналом «опосредованного ответа».