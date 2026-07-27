«Фронту нужны не бойцы, а дроны» – военкор о разговорах про мобилизацию

Максим Столяров.  
27.07.2026 16:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Украина


Чтобы увеличить производство дронов, России нужна трудовая мобилизация работников на предприятия ВПК.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы увеличить производство дронов, России нужна трудовая мобилизация работников на предприятия ВПК. Об этом...

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«Многое говорят сейчас про мобилизацию сразу после выборов, в которую я не верю. Но тем не менее, вот разгоняют среди населения. Ты что скажешь по этому поводу?», – спросил ведущий.

«Первое, что я скажу: на фронте нужны не бойцы, а дроны.

Второе – мобилизация может пройти, но в полугражданских формах. Нам нужно наращивать производство разных военных изделий, разворачивать новые заводы. Для этого нужны люди.

И если какую-то часть людей, обладающих нужными компетенциями, призовут на эти заводы… Не в лесопосадки и не в штурма – там есть, кому штурмовать. Не так много, как хотелось бы, но много и не нужно.

Наш противник отмечает, что число бойцов у нас в штурмовых, передовых порядках стабильно не изменяется. Мы пополняемся, когда надо», – сказал Стешин.

«Но производство надо разворачивать, и для этого нужны люди. Не мигрантов же туда набирать, уже наелись.

Если часть специалистов призовут на военно-гражданскую службу, наверное, это будет самое правильное решение», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Фронту нужны не бойцы, а дроны» – военкор о разговорах про мобилизацию

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