Чтобы увеличить производство дронов, России нужна трудовая мобилизация работников на предприятия ВПК.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многое говорят сейчас про мобилизацию сразу после выборов, в которую я не верю. Но тем не менее, вот разгоняют среди населения. Ты что скажешь по этому поводу?», – спросил ведущий.

«Первое, что я скажу: на фронте нужны не бойцы, а дроны.

Второе – мобилизация может пройти, но в полугражданских формах. Нам нужно наращивать производство разных военных изделий, разворачивать новые заводы. Для этого нужны люди.

И если какую-то часть людей, обладающих нужными компетенциями, призовут на эти заводы… Не в лесопосадки и не в штурма – там есть, кому штурмовать. Не так много, как хотелось бы, но много и не нужно.

Наш противник отмечает, что число бойцов у нас в штурмовых, передовых порядках стабильно не изменяется. Мы пополняемся, когда надо», – сказал Стешин.