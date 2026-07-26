Минобороны найдёт способ, как негласно договориться с современной молодёжью о мобилизации – либеральный военный эксперт

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В России может быть объявлена вторая мобилизация, но очень ограниченная – только в беспилотные войска.

Об этом либеральный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью иноагенту Алексею Пивоварову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть заключен негласный договор между армией и гражданами: мы вас забираем в процессе мобилизации, небольшое количество по регионам, по очень узкому кругу военно-учетных специальностей – только в беспилотные войска. И гарантируем, что вы не попадете ни в штурма, ни на фронт, ни в артиллерию ближнего действия», – сказал Ширяев.

По его данным, в последнее время контракты с Минобороны заключают в основном возрастные люди, военные специализации которых не подходят для беспилотных войск.