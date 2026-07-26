Минобороны найдёт способ, как негласно договориться с современной молодёжью о мобилизации – либеральный военный эксперт

Елена Острякова.  
26.07.2026 19:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 696
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Украина


В России может быть объявлена вторая мобилизация, но очень ограниченная – только в беспилотные войска.

Об этом либеральный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью иноагенту Алексею Пивоварову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России может быть объявлена вторая мобилизация, но очень ограниченная – только в беспилотные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Может быть заключен негласный договор между армией и гражданами: мы вас забираем в процессе мобилизации, небольшое количество по регионам, по очень узкому кругу военно-учетных специальностей – только в беспилотные войска. И гарантируем, что вы не попадете ни в штурма, ни на фронт, ни в артиллерию ближнего действия», – сказал Ширяев.

По его данным, в последнее время контракты с Минобороны заключают в основном возрастные люди, военные специализации которых не подходят для беспилотных войск.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Минобороны найдёт способ, как негласно договориться с современной молодёжью о мобилизации – либеральный военный эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора