Почему АТОшники не прихлопнут Стерненко?

20.09.2021 17:10 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

В эфир вышла очередная часть сериала украинского производства под названием «Свободу Стерненко!».

Краткое содержание предыдущих серий. Вербуя сельского быка Сережу, в СБУ и не подозревали, насколько неконтролируемой окажется эта скотина. Его-то нанимали с целью давления на суды, силовые структуры и неугодных политиков, и поначалу, возглавляя одесский «Правый сектор», Стерненко отлично справлялся с поставленной задачей, активно выполняя даже за «внеклассную» работу. Люстрировал чиновников, срывал гастроли российских артистов, добивался увольнения с работы русскоязычных преподавателей, шантажировал владельцев аптек — платите, мол, за торговлю наркотой, иначе объявлю вас пророссийскими. А так как начальную школу провокаторов он прошел экстерном, то в «подвиги» быстро добавились и тяжкие преступления — похищение людей, пытки, незаконное владение оружием и т. п. Да и работа патриотом по вызову приносила хороший доход.

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Такие патриоты — отнюдь не редкость, как минимум, они обеспечивают службе безопасности план по поимке «агентов Кремля». Однако была у Сережи несовместимая с трудом лазутчика под прикрытием черта — он так и не научился не привлекать внимания санитаров, не справляясь с явно истероидной психикой. И когда кураторам стало понятно, что «пора парнишку сливать», тот организовал на себя несколько покушений, убил человека, сбежал в Киев и стал звездой, превратившись в проект вроде «Юлi волю!» или «Белое братство», то есть в секту с культом личности.

Выносит судья постановление об аресте, а Стерненко показывает ему «фак» и радостно бегает по Киеву с побратимами, как сучка на собачьей свадьбе. Его судят, а побратимы под судом жгут шины. Берут под стражу, но после погрома офиса президента выпускают. Грозящий Стерненко серьезный срок «неожиданно» мутирует в год условно и т.п.

И вот на днях в Одессе прошло очередное заседание суда по делу об убийстве, которое совершил наш неприкасаемый. Напомню, что в 2018 году Стерненко зарезал на улице прохожего Ивана Кузнецова — ему показалось, что тот хочет на него напасть. Причем, два года он выступал на процессе жертвой, а судили покойного! И только минувшей осенью Генеральная прокуратура переквалифицировала убитого Кузнецова из подозреваемого в жертву. «Это было именно умышленное убийство», — настаивает обвинение. А представленная в суде экспертиза доказывает, что в рамках самообороны нелогично было бежать за уже раненым почти сто метров, догнать его и только потом мастерски пырнуть в сердце собственным ножом!

Однако сам обвиняемый в очередной раз назвал происходящее «делом о моей необходимой самообороне» и, вместо того, чтобы дрожать-бояться, занялся издевательствами над экспертами, участвующими в процессе, назвав их чертями.

Cейчас суд находится на этапе рассмотрения заключения о характере ран на теле покойного, а Стерненко трубит на весь мир, что экспертиза подделана.

В общем, ничего нового, но знаете, на что я обратила внимание? На то, что помимо Маси Найема (чье участие в процессе уже придает ему политический окрас), Стерненко защищают еще пятеро адвокатов — и это не считая их помощников и прочих юридических советников.

А теперь, ребята, задумайтесь, как часто вы попадали в ситуации, когда вам элементарно требовалось защитить себя, свои права или свое имущество, и как вы отказывались от этой затеи из-за невозможности оплатить адвокатские услуги? А? Юридическая помощь давным-давно уже не входит в бюджет среднестатистического гражданина, как и медицинская, как отдых, как полноценное питание и другие элементарные для цивилизованного мира вещи — тут быть бы живу. Тогда как интересы безработного Стерненко обслуживают шесть адвокатских контор! Также он оплачивает видеосопровождение процесса, покатушки из Киева в Одессу, правильных журналистов, массовку и митинги под судами, сетевых ботов, обеспечивающих информационный шум по спасению «узника совести»… На какие, спрашивается, шиши?

Да, с некоторых пор Стерненко напялил очки для умного вида и говорит, что зарабатывает на жизнь юридическими консультациями (можете представить себе человека, который бы решил проконсультироваться у Стерненко?), и даже значится юрисконсультом в… художественной галерее! Вам тоже смешно, да? И этих вот мифических гонораров ему хватает на то, чтобы обелять себя в СМИ и создавать вокруг суда ажиотаж куда как больший, чем вокруг Медведчука, например.

И тут я опять задумалась, а почему на этот пир во время чумы не реагируют убежденные, так сказать, патриоты, которые в свое время наслушались призывов Стерненко из тыла, пошли в АТО и потеряли там здоровье? Почему им на протезы по школам пластиковые крышки от бутылок собирают, а у Сережи черная икра скоро из ушей вываливаться будет? Зачем, спрашивается, бухать с горя, а потом тащить гранату на детскую площадку, если Стерненко тут, рядом? Недавно вот ветеран АТО в Кабмин с гранатой ворвался и собирался ее взорвать, протестуя против социальной несправедливости. Ну, о чем он думал?! Ведь если бы укокошил министра какого или нардепа, то ответственность, несмотря на заслуги на фронте, все равно не заставила бы себя ждать. Тогда как за Стерненко, пока нет. В таком случае и кураторы с покровителями от этой бездонной бочки быстро бы отказались, слив на него все досье, и дальнейший сценарий развивался бы по принципу «сермяга отомстила приспособленцу». Да и убил-то он, если кто не помнит, бывшего служащего ВСУ — а как же дело чести?!.. Но только это надо делать уже, пока Стерненко еще не возвели в сан, он не стал депутатом или главой одесской СБУ, что ему предлагали.

В общем, передайте это кто-нибудь патриотам. Не мне одной хочется дожить до того момента, когда профессиональные украинцы друг дружку наконец замочат.