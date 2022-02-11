«75% экспорта – сырьё»: Украина по экономической структуре окончательно превращается в колонию – экс-премьер Кинах

Связанный с пандемией кризис ускорил деиндустриализацию украинской экономики и падение уровня жизни людей. Украина все больше превращается в сырьевой придаток развитых стран.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2021 год для нас закончился с достаточно сложными и неоднозначными результатами. В 2020 году у нас падение по объёму промышленного сектора под влиянием ковидных ограничений и так далее составило минус 5,2%. Это серьезное падение. В 2021 году на фоне восстановления мировой и европейской экономики ситуация чуть-чуть улучшилапсь, и наш результат роста объема производства 2021 году составил плюс 1,1%, то есть мы в 2021 году компенсировали только 20% падения промышленности в предыдущем 2020.

Плюс беспрецедентная ситуация с темпами инфляции – по результатам года инфляция потребительских цен – порядка 10%. Но это же не показатель. Когда мы смотрим такие группы продуктов первой необходимости как хлеб, сахар, масло подсолнечное, то рост цен – в десятки процентов, от 40 до 60 процентов за 2021 год.

И плюс инфляция в промышленности, которая также побила все антирекорды и по году составила порядка 60%, а это – отложенная инфляция, она через несколько месяцев перейдет в потребительский рынок. Прямой корреляции не будет, но то, что она повлияет на рост потребительских цен – это безусловно.

То есть, очень серьезные деформации с точки зрения качества жизни, реальной платежеспособности людей и того, что мы называем индустриальным развитием страны. И 2021 год еще более усугубил сырьевой статус нашей экономики – более 44 процентов нашего экспорта в прошлом году – это сырье АПК. Добавьте еще до 20-30 процентов горно-металлургического комплекса, полуфабрикаты химии, и в структуре нашего экспорта 70-75% – это сырье», – отметил он.