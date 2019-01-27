27.01.2019, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

В северной столице России сегодня отпраздновали 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел торжественный военный парад, в котором приняла участие как техника времен Великой Отечественной войны, так и современные образцы российского вооружения.

Участники мероприятия смогли воочию увидеть преемника легендарного танка Победы Т-34 – современный танк Т-72Б3, преемников прославленных «Катюш» – РСЗО «Торнадо-Г», а также знаменитые ракетные комплексы «Искандер» и «Фаворит».

Примечательно, что данное мероприятие вызвало нескрываемое раздражение на Западе. Немецкое издание «Süddeutsche Zeitung» назвало парад в Санкт-Петербурге «танцами на костях».

Критикуя героизацию в России памятных дат Великой Отечественной войны, европейские «правдорубы» предпочитают не замечать современный геноцид, проводимый марионеточными властями Украины против жителей Донбасса, которые держат оборону дольше, чем длилась блокада Ленинграда – более четырех с половиной лет.