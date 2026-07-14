А как же Гродно? Лукашенко хочет, чтобы витебские и могилёвские белорусы стали как узбеки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал старт программе трудовой миграции из Узбекистана. 250 человек из Андижанской области уже прибыли в Витебскую область, а в сентябре заедет еще 5 тысяч. Они будут работать в сельхозпредприятиях.

Главе Андижанской области Шухратбеку Абдурахманову Лукашенко предложил не ограничиваться одной белорусской областью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть юго-восток с конкретной программой, и мы ее отменять не будем. Там коврижки и прочие льготы. На юго-востоке Могилевской области людей тоже… Но земли там лучше, чем у него. Бери всю территорию, производи. Там главное – люди… Там нет столько людей, а вам некуда девать. Пусть приезжают и работают», – сказал Лукашенко.

Все мигранты будут находиться на учете в милиции, но их обеспечат жильем, соцпакетом и образованием для детей.

«Нам нужны трудяги. Я видел, как ваши работают. У нас в Лясковичах (Гомельская область – Ред.) около десятка взяли людей. Они день и ночь. Наши так косо смотреть начали. Ничего, за год привыкли и работают, как узбеки. Нам это надо», – сказал Лукашенко.

О заселении узбеками запада Белоруссии, например, Гродненской области, пока не слышно.