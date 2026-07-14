В Раде потребовали сдать в СБУ одессита, огревшего «ветерана» арматурой по башке

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«Меломана», отоварившего в Одесской области «ветерана АТО» арматурой по голове за требования выключить русскую музыку, нужно срочно проверять на наличие «москальского паспорта».

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат от «Видновлення Украины» Александр Юрченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, при детях Сергею Пигуре разбили голову арматурой [и электропечкой!] за то, что он просил выключить русскую музыку. Думая о мобилизации, должны все же делать все, чтобы права, социальные права и защита были у наших ветеранов, у наших защитников, чтобы они смогли поехать к детям, отдохнуть с детьми, с семьями, а не получить железной арматуриной по голове за то, что попросил выключить русскую музыку», – возмущался он.