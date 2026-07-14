В Раде потребовали сдать в СБУ одессита, огревшего «ветерана» арматурой по башке

Вадим Москаленко.  
14.07.2026 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Меломана», отоварившего в Одесской области «ветерана АТО» арматурой по голове за требования выключить русскую музыку, нужно срочно проверять на наличие «москальского паспорта».

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат от «Видновлення Украины» Александр Юрченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меломана», отоварившего в Одесской области «ветерана АТО» арматурой по голове за требования выключить русскую...

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«Представьте себе, при детях Сергею Пигуре разбили голову арматурой [и электропечкой!] за то, что он просил выключить русскую музыку. Думая о мобилизации, должны все же делать все, чтобы права, социальные права и защита были у наших ветеранов, у наших защитников, чтобы они смогли поехать к детям, отдохнуть с детьми, с семьями, а не получить железной арматуриной по голове за то, что попросил выключить русскую музыку», – возмущался он.

«Я уверен, что мы должны такие случаи максимально отрезать. Я обращаюсь к руководству СБУ, проверить этого нападавшего на его причастность к сотрудничеству со страной-агрессором, проверить его на наличие москальского гражданства, к настоящему и будущему руководству МВД взять это дело на контроль», – требовал Юрченко.

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English version :: Читать на английском В Раде потребовали сдать в СБУ одессита, огревшего «ветерана» арматурой по башке

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