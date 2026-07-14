«Иначе нас сменит в зале «Единая Россия» – Рада в 20-й раз продлила военное положение и мобилизацию

Вадим Москаленко.  
14.07.2026 23:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Верховная рада продлила ещё на 90 дней военное положение и общую мобилизацию.

Решение с начала СВО на Украине принимается юбилейный 20-й раз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада продлила ещё на 90 дней военное положение и общую мобилизацию. Решение с...

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«Мы не можем не продолжить правовой режим военного положения, потому что от этого зависит выживание нашего государства.

Страна-агрессор постоянно акцентирует внимание на том, что поставленные 2022 году цели остаются неизменными – это уничтожение Украины как суверенного независимого государства, уничтожение самоидентификации украинского народа, украинской нации и превращение нас в колонию РФ», – агитировал глава парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне Фёдор Вениславский.

Депутаты сокрушались, что эта вынужденная мера играет на руку властям, пиарились на критике ТЦК и требованиях повысить зарплаты ВСУшникам.

«Коллеги, если мы не будем кормить свою армию, то в этом зале будет сидеть «Единая Россия» и голосовать за военное положение, готовясь к нападению на Польшу и ЕС!», – пугал депутатов «Слуга народа» Александр Юрченко.

В целом за законопроект проголосовали 313 депутатов.

Следом 311 голосами поддержали продление общей мобилизации.

Выступающие ожидаемо критиковали методы набора в армию, грозя Зе-шайке, что «это не даёт им индульгенцию на власть».

«Почему у нас забронирована куча людей, которые никакого отношения к критической инфраструктуре не имеют, почему у нас одни живут свою лучшую жизнь, а другие гибнут?», – возмущалась бывшая «Слуга народа» Анна Скороход.

В итоге статус-кво продлевается ещё на 90 дней, начиная со 2 августа и до конца октября.

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