Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Что ж, больше надо было радоваться горящим НПЗ проблемам с бензином в России, кичиться «небывалым грузооборотом, несмотря на войну», и пыжиться насчет всяких там «нептунов», «гарпунов» и прочих «новейших беспилотников и торпед», боронящих от супостата порты Большой Одессы.

В общем, делать все то, что делал Зеленский, гастролируя по Одессе. Но стоило говорливому «генералиссимусу» уехать, по городу полетело так, как никогда не летало. С момента отъезда кокаиниста, то есть с 5 по 14 июля, в Одессе прозвучало сто воздушных тревог… Жаль, чаще они включались уже после разрушительных ударов и «героических ответок» хваленого ПВО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Урон за неделю. Военная часть вместе с находящимся по соседству цементным заводом, пять автозаправок (только по официальной информации), два бензовоза. Санаторий в курортной Затоке с военным контингентом. Строительный супермаркет и склад «Новой почты» — такие места используют под ангары для военной техники, а в автобусах «Новой почты» катаются ТЦКашники. Повсеместно горящие бензоколонки, стоянки и автобусные станции.

Но главное — постоянные налеты на портовую инфраструктуру области: Одесский, Черноморский, Южный и Измаильский порты. Причем, это происходит стеной, сплошняком. Так что гауляйтер и вояки не успевают реагировать и признают лишь то, что нельзя скрыть — что люди просто видят своими глазами, снимают и выкладывают в Сеть.

Так, из-за постоянных прилетов в Черноморске остановил работу экспортный терминал «Кернелл». В компании заявили, что из-за ударов повреждено перегрузочное оборудование, силосы и резервуары для масла.

Заблокированными, поврежденными или потерянными считаются 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла.

Под Одессой было повреждено торговое судно под флагом Того. В этот момент на борту разгружали минеральные удобрения. Теперь они развеяны, как прах, над морем.

Были нанесены и сокрушительные удары баллистикой по самому одесскому порту, в результате чего, по официальным данным, «были повреждены производственные объекты, служебные помещения и специализированная техника портовых операторов».

А во время последней атаки вся Одесса наблюдала, как на рейде горят сухогрузы. Оказалось, иностранные суда под флагами Танзании и Либерии.

И так — круглосуточно. Естественно, с попутным разрушением гражданской инфраструктуры и жилых домов. А чтобы жизнь ошалевшим шокированным людям медом не казалась, в городе отключают электричество и воду с циничной припиской «с целью безопасности»… При том, что об ударах по электроподстанциям и объектам водоканала не сообщалось.

Ну и мирняк гибнет, конечно — и старики, и дети. Через каждый день в городе очередной траур.

Вот, на что обрек Зе-преступник Одессу.