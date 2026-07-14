Украинский военный юрист: Мобилизация полностью лишилась легитимности – но всё равно продолжится

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Украинцы в своей массе больше не считает насильственный призыв в армию законным.

Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил адвокат, военный юрист Тарас Боровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое угрожающее государству – это то, что в глазах общества, большой части общества, мобилизация теряет свою легитимность. Не просто теряет, она уже потеряла. Люди не верят. Они не считают ее легитимной, не считают ее законной, не считают ее справедливой – по разным причинам. Возможно, они знают, что их сосед купил себе бронирование, или кто-то сидит дома, не выходит, или кто-то ушел в армию, один день побыл на фронте, вернулся, а вся вся грудь его в орденах, а другой был два года и вернулся без ног, без рук, и у него ничего нет», – говорит юрист.

Впрочем, он, пытаясь оправдать это явление, заметил, что «справедливости никогда нет».