Украинский военный юрист: Мобилизация полностью лишилась легитимности – но всё равно продолжится

Игорь Шкапа.  
14.07.2026 20:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинцы в своей массе больше не считает насильственный призыв в армию законным.

Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил адвокат, военный юрист Тарас Боровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы в своей массе больше не считает насильственный призыв в армию законным. Об этом...

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«Самое угрожающее государству – это то, что в глазах общества, большой части общества, мобилизация теряет свою легитимность. Не просто теряет, она уже потеряла. Люди не верят. Они не считают ее легитимной, не считают ее законной, не считают ее справедливой – по разным причинам.

Возможно, они знают, что их сосед купил себе бронирование, или кто-то сидит дома, не выходит, или кто-то ушел в армию, один день побыл на фронте, вернулся, а вся вся грудь его в орденах, а другой был два года и вернулся без ног, без рук, и у него ничего нет», – говорит юрист.

Впрочем, он, пытаясь оправдать это явление, заметил, что «справедливости никогда нет».

«Я – адвокат, работающий по уголовным делам. И у одного моего клиента, долгое время пребывавшего в местах лишения свободы, выколота народная мудрость на его ногах. Там написано: «Пойдёте за правдой – сотрётесь до жопы». Соответственно – правды нет, справедливости не стоит искать», – резюмировал Боровский.

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English version :: Читать на английском Украинский военный юрист: Мобилизация полностью лишилась легитимности – но всё равно продолжится

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