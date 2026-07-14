«Не трожь мою Молдову, кретин!» – румын накинулся на немца

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Посол Германии в Кишиневе Хуберт Книрш неожиданно поставил под вопрос ключевой тезис молдавской пропаганды о том, что молдаване и румыны – один народ.

Об этом он заявил в эфире молдавского телевидения, когда обсуждал с ведущим желание Кишинёва попасть в Евросоюз через присоединение к Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посол подчеркнул: это два суверенных государства, и решение об объединении могут принять только народы этих двух стран.

Оскорбленные провластные чиновники и политологи призывали выслать посла из страны и обвинили его в том, что он российский агент. В МИД Молдовы сообщили, что рассматривают возможность «запросить дополнительные разъяснения».

Но особенно разошелся бывший президент Румынии Траян Бэсеску (на фото). Он также в телевизионном эфире назвал посла Германии «кретином».