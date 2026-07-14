«Не трожь мою Молдову, кретин!» – румын накинулся на немца

Елена Острякова.  
14.07.2026 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 210
 
Беспредел, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Румыния, Скандал


Посол Германии в Кишиневе Хуберт Книрш неожиданно поставил под вопрос ключевой тезис молдавской пропаганды о том, что молдаване и румыны – один народ.

Об этом он заявил в эфире молдавского телевидения, когда обсуждал с ведущим желание Кишинёва попасть в Евросоюз через присоединение к Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол Германии в Кишиневе Хуберт Книрш неожиданно поставил под вопрос ключевой тезис молдавской пропаганды...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Посол подчеркнул: это два суверенных государства, и решение об объединении могут принять только народы этих двух стран.

Оскорбленные провластные чиновники и политологи призывали выслать посла из страны и обвинили его в том, что он российский агент. В МИД Молдовы сообщили, что рассматривают возможность «запросить дополнительные разъяснения».

Но особенно разошелся бывший президент Румынии Траян Бэсеску (на фото). Он также в телевизионном эфире назвал посла Германии «кретином».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Не трожь мою Молдову, кретин!» – румын накинулся на немца

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить