«Украинцы тотально ненавидят ТЦК» – ВСУшник обвиняет Зеленского и Сырского
Ненависть к людоловам стала на Украине социальным явлением.
Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил представленный как ветеран ВСУ Михаил Кузоконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это стало социальным явлением. Я общаюсь, уволившись из рядов ВСУ, со многими людьми в Одессе. Я вам скажу, что ТЦК ненавидят. Общество ненавидит ТЦК. Они откровенно об этом говорят. Кто виноват в том, что это стало позорным социальным явлением, которое использует враг? Безусловно,
власть. Сейчас многие из гей-гей или ура патриотов наших требуют наказания жестокого и так далее», – скзазал Кузоконь.
По его мнению, пропаганда сознательно сконструировала картинку, что гражданские якобы без причины напали на ТЦК.
«Но это подмена понятий. На самом деле целый ряд долговременных событий, который привел к таким взрывным событиям в обществе. Это полное игнорирование справедливости в вопросах мобилизации. Это первое.
А во-вторых, – очень большая разница между тем, что рассказывает пропаганда, пропагандистские ресурсы и реалиями в армии, реалиями с мобилизацей и так далее», – сказал ВСУшник.
Он подчеркнул, что вся вертикаль ТЦК напрямую подчиняется как Зеленскому, так и главкому ВСУ Сырскому.
«Здесь нужно понимать, что когда такая затяжная война, без принудительной
мобилизации ни одна война, ни одна страна не защитила себя, поэтому это необходимое явление. Но это должно быть справедливым способом», – рассуждал Кузоконь.
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