«Украинцы тотально ненавидят ТЦК» – ВСУшник обвиняет Зеленского и Сырского

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Ненависть к людоловам стала на Украине социальным явлением.

Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил представленный как ветеран ВСУ Михаил Кузоконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это стало социальным явлением. Я общаюсь, уволившись из рядов ВСУ, со многими людьми в Одессе. Я вам скажу, что ТЦК ненавидят. Общество ненавидит ТЦК. Они откровенно об этом говорят. Кто виноват в том, что это стало позорным социальным явлением, которое использует враг? Безусловно,

власть. Сейчас многие из гей-гей или ура патриотов наших требуют наказания жестокого и так далее», – скзазал Кузоконь.

По его мнению, пропаганда сознательно сконструировала картинку, что гражданские якобы без причины напали на ТЦК.

«Но это подмена понятий. На самом деле целый ряд долговременных событий, который привел к таким взрывным событиям в обществе. Это полное игнорирование справедливости в вопросах мобилизации. Это первое. А во-вторых, – очень большая разница между тем, что рассказывает пропаганда, пропагандистские ресурсы и реалиями в армии, реалиями с мобилизацей и так далее», – сказал ВСУшник.

Он подчеркнул, что вся вертикаль ТЦК напрямую подчиняется как Зеленскому, так и главкому ВСУ Сырскому.