«Нищие закончились»: в украинском эфире объявили «конец эпохи кастовой мобилизации»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине в армию загребали самых бесправных и обездоленных людей. Их уже не осталось – все лежат в земле.

Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил представленный как украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это конец эпохи сословной или кастовой мобилизации. Я вообще никогда практически не касался вопросов ТЦК, работы ТЦК, потому что я служил срочную службу. У меня сын старший тоже на фронте. Речь же идет об особенностях комплектации ВСУ и ТЦК. Это производное, это нужно вообще понимать, производное сословного общества или кастового общества», – сказал гость эфира.

Он характеризует сложившуюся систему как «налог на бедность».