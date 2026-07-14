«Нищие закончились»: в украинском эфире объявили «конец эпохи кастовой мобилизации»

Игорь Шкапа.  
14.07.2026 21:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 827
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине в армию загребали самых бесправных и обездоленных людей. Их уже не осталось – все лежат в земле.

Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил представленный как украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине в армию загребали самых бесправных и обездоленных людей. Их уже не осталось...

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«Это конец эпохи сословной или кастовой мобилизации. Я вообще никогда практически не касался вопросов ТЦК, работы ТЦК, потому что я служил срочную службу. У меня сын старший тоже на фронте. Речь же идет об особенностях комплектации ВСУ и ТЦК. Это производное, это нужно вообще понимать, производное сословного общества или кастового общества», – сказал гость эфира.

Он характеризует сложившуюся систему как «налог на бедность».

«То есть привлечение людей, которые беспомощны, беззащитны, которые несостоятельны и так далее. И у нас это терпится, толеруется во всех сферах, чтобы мы понимали.

Это не только касается военных. Вы возьмете образование, там точно такая ситуация. Возьмите здравоохранение в медицине, там точно такая ситуация.

ВСУ совершенно не исключение. Там все точно так же, как и во всех сферах жизни. И у нас это происходило четыре года.

Вот, на пятом году ресурс этот иссяк. А людей, которых можно было привлекать фактически в режиме этой кастовости, все, их уже не осталось», – заключил Якименко.

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English version :: Читать на английском «Нищие закончились»: в украинском эфире объявили «конец эпохи кастовой мобилизации»

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