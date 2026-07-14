Прикрылись детьми: Зе-рада приняла закон о превращении Украины в порнографический хаб
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о легализации порнографии.
За такое решение проголосовал 231 депутат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Документ попытались подать как «закон о защите детей от половых преступлений и эксплуатации».
Однако в ходе заседания глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призналась, что защита детей – лишь прикрытие реального содержания документа, который фактически легализует порнографию.
«Здесь в зале все точно знают, что этот закон вообще не о детской порнографии. Надеюсь, вы дочитали до того, что весь этот закон – о превращении Украины в порнографический хаб, где будут зарабатываться сотни миллиардов на деморализации нашего общества.
Давайте мы внесём отдельный закон о повышении ответственности за детскую порнографию, вплоть до расстрела!
Но не занимайтесь фальсификациями! Этот закон о декриминализации порнографии на Украине, о беспрепятственном завозе массивов порнографической продукции. Это декриминализация сбыта порнографии в каждом киоске, в каждом магазине, перекрёстке, в метро.
У меня просьба: когда вы будете голосовать за это дерьмо, снимите крест», – сказала Тимошенко.
Она также пообещала долго припоминать тем, кто проголосует «за». Но 231 депутат (из 297 присутствующих в зале) поддержали законопроект. Документ был принят в первом чтении, и отправился на дальнейшую доработку.
«А под шумок потужности олигархи через Раду провели декриминализацию порнографии. Наконец-то можно будет ее официально снимать в Украине. Поднимем экономику страны после «заморозки» войны», – иронизирует политолог Дмитрий Корнейчук.
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