Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинском парламенте поддержали постановление об обновление санкций против России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ утверждает решение СНБО Украины, которым она вносит изменения в секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры, действующие против финансовых учреждений РФ с февраля 2023 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы вводим эти санкции, чтобы Московская федерация не пришла сюда и не построила здесь маленькое тоталитарное государство. Проблема лишь в том, что власть сама с этим справляется, репрессируя и накладывая незаконные санкции на лидера оппозиции, на главного политического оппонента, на неугодных журналистов, и вообще распоряжается санкциями как средством личной мести, а не законным механизмом бороться с иностранным агрессором», – возмущалась депутатка-порохобот София Федина.

Также депутаты критиковали постановление, что оно недостаточно «всеобъемлюще».

«Мы пропускали специальные законы, в том числе, и закон о санкционировании российского флота. Даже Британия наложила санкции на 200 российских кораблей теневого флота. Украина даже примерно не приблизилась к этой цифре. Я уже не говорю о том, что Украина не санкционирует команды и капитанов тех кораблей, которые фактически питают экономику России», – требовала депутат «Голоса» Юлия Сирко.

Тимошенковец Сергей Власенко возмутился, что санкции на применение российского ПО вводятся только в банковской сфере и потребовал запретить российский софт в принципе.

«Всем тем, кто говорит, что у нас там нет аналогов, у нас есть аналоги. Аналогичные софты разработаны в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Норвегии, в Швеции, которые полностью могут заменить российский софт. Это недопустимо – использование софта страны-агрессора в государственных институтах Украины на 12-м году войны», – вещал Власенко.

Тем не менее, постановление поддержали 312 депутатов.