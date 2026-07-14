Иноагент Латынина рассказала, как «можно было сохранить половину выбитых российских НПЗ»

Максим Столяров.  
14.07.2026 19:21
  (Мск) , Москва
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Бензин, Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Китай, Нефть, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за бюрократии российский бизнес не может закупать дешёвые китайские системы ПВО для защиты своих предприятий.

Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, рассорившаяся с российской оппозицией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за бюрократии российский бизнес не может закупать дешёвые китайские системы ПВО для защиты своих...

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«Вещь, которая меня потрясла, мне вчера рассказали российские друзья. Рассказ был такой – мы хотели купить установки ПВО, чтобы защитить свой заводик, а это теперь возможно делать, но только китайская установка, которая стоит в несколько раз дешевле не сертифицирована в России. Она продаётся везде. Это аналог российского «Панциря», который стоит 13-15 млн, а эта штука стоит 5 млн, она оптимизирована под дроны. Это даже неважно, что эта конкретная, а важно, что есть китайское ПВО, которое везде продвигается, которое, как везде дроны китайские, дешевле», – рассуждала она.

«А поскольку российские чиновники живут в ещё перфектуме, подписали в своё время вполне понятную бумажку, что российская оборонка должна пользоваться российскими комплексами ПВО, у вас теперь возникла гигантская потребность в комплексах ПВО. У вас теперь есть разрешение российским бизнесменам покупать это ПВО.

Если бы Путин полгода назад разрешил российским бизнесменам покупать любое ПВО, которое есть на рынке, хоть у Республики Мали, то я гарантирую, что половина российских нефтяных заводов, которые выбиты из строя, были бы целые», – уверена Латынина.

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