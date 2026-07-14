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Эффективность американских систем ПВО «Пэтриот» составляет вовсе не 90%, а 2-3%. Это выяснилось еще во время американо-иракской войны,и ситуация до сих пор не поменялась.

Об этом профессор Массачусетского технологического института и советник Пентагона Тед Постол заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас это повторятся среди европейских политиков и других лидеров, которые, похоже, верят без доказательств, что эта система эффективна… На самом деле система не работает со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Они думают, что должны тратить десятки миллионов долларов на новые перехватчики для своей защиты. Это серьезная проблема», – сказал Постол.

Он рассказал курьезный эпизод, который произошел на слушаниях в Конгрессе США, где он делал доклад.