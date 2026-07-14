«Пэтриот» просто пролетит мимо «Герани» – американский профессор растоптал мечты Зеленского одним анекдотом

Елена Острякова.  
14.07.2026 20:27
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Эффективность американских систем ПВО «Пэтриот» составляет вовсе не 90%, а 2-3%. Это выяснилось еще во время американо-иракской войны,и ситуация до сих пор не поменялась.

Об этом профессор Массачусетского технологического института и советник Пентагона Тед Постол заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эффективность американских систем ПВО «Пэтриот» составляет вовсе не 90%, а 2-3%. Это выяснилось еще...

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«Сейчас это повторятся среди европейских политиков и других лидеров, которые, похоже, верят без доказательств, что эта система эффективна…

На самом деле система не работает со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Они думают, что должны тратить десятки миллионов долларов на новые перехватчики для своей защиты. Это серьезная проблема», – сказал Постол.

Он рассказал курьезный эпизод, который произошел на слушаниях в Конгрессе США, где он делал доклад.

«В какой-то момент председатель комитета спросил генерала, руководившего программой, что армия подразумевает под перехватом. Так как я перед этим показал видео, доказывающее, что перехватов не было, генерал ответил под всеобщий смех: мы подразумеваем под перехватом, когда «Пэтриот» и «Скат» просто пролетели мимо друг друга в небе», – вспоминал Постол.

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English version :: Читать на английском «Пэтриот» просто пролетит мимо «Герани» – американский профессор растоптал мечты Зеленского одним анекдотом

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