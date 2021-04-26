Абсурд: Граница между ДНР и ЛНР заблокирована под предлогом ковида

26.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Между ДНР и ЛНР сегодня существует взаимная блокада на границе. Проехать из одной республики в другую проще через российскую границу и Ростовскую область, чем напрямую.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, причины такого ужесточения проезда непонятны.

«Вчера мне говорит мой боец. Он женился, у жены родители в Украине и понятно, что не так-то просто приехать на свадьбу. Его родители из Луганска не смогли к нему на свадьбу приехать, представьте себе. Настолько жесткая блокада сейчас между ДНР и ЛНР, что на такое значимое событие, – человек, может, в первый и последний раз женится, – не пустили. Эти ковидные какие-то карантинные меры, которые принимаются, или противоковидные.

Проще сейчас – вы знаете, как у нас сейчас ездят в ЛНР и ДНР люди? Они выезжают на территорию Ростовской области и через Ростовскую область заезжают.

Мне даже говорить на эту тему не хочется, потому что у меня одни междометия. Ничего вменяемого я сказать не могу, потому что я этого не понимаю. Объясните мне, чем мы для Луганска опаснее, чем жители Ростовской области, почему люди оттуда едут к нам, мы едем туда, а между своими родными республиками у нас такое отчуждение? Я не понимаю, что это.

То ли это какие-то личные недоразумения между главами, то ли еще какие-то проблемы, но этот вопрос завис в воздухе и не решается никак, что случаются такие маразматические вещи», – заявил Ходаковский.