Киевскому режиму нужно было соглашаться на мирные договоренности, готовые к подписанию в марте 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский миллиардер, инвестор Дэвид Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сакса, у США большие проблемы с самым распространенным калибром боеприпасов – 155-мм. Это началось еще до начала боевых действий в Израиле, и сейчас администрации придется делать выбор, кому помогать – Украине или Израилю.

«У Соединенных Штатов есть и другие обязательства по всему миру. Наши ресурсы не безграничны. На самом деле, еще до того, как ситуация в Израиле взорвалась, у нас возник вопрос о том, что у США заканчиваются 155-мм артиллерийские снаряды – ключевой тип боеприпасов в этой войне. Вот почему администрация Байдена была вынуждена передать Украине кассетные бомбы, хотя годом ранее она заявляла, что кассетные бомбы являются военным преступлением. Так что, как это ни удивительно, мы уже были напряжены до предела в Украине. Эта война, действительно, истощила запасы в Америке и ее ресурсы в гораздо большей степени, чем администрация Байдена когда-либо предполагала. Теперь мы имеем дело с ситуацией в Израиле, потому я думаю, что США предстоит сделать трудный выбор. Даже если мы отправим им еще 60 миллиардов долларов. Вы знаете, мы всегда можем напечатать больше денег, но вы не можете просто напечатать больше боеприпасов в ближайшее время. Так что я действительно думаю, что администрация столкнулась с трудным выбором, которого они не ожидали, и который им никогда не следовало делать – это обещание Зеленскому полной поддержки на столько, сколько потребуется», – заявил Сакс.

Он раскритиковал администрацию США за то, что она не позволила Украине выполнить подписанные в Стамбуле в прошлом году договоренности.

«Вы знаете, трагическая вещь заключается в том, что, если бы администрация была честна с Зеленским, возможно, он согласился бы на мирное соглашение, которое было предложено в первые месяцы войны. Они заключили сделку в Стамбуле, она была первоначальной, там был набросок планов. Для этого просто требовалось, чтобы Украина отказалась от своего желания вступить в НАТО. Если бы украинцы сделали это, они удержали бы эту часть восточной Украины, удержали бы Донбасс и у них не было бы этих сотен тысяч жертв. Таким образом, трагедия здесь в том, что, если бы администрация была более реалистичной, мы могли бы избежать трагедии этой войны», – резюмировал миллиардер.