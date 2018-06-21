21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Адвокат: У Украины два пути. Один из них кровавый

Украинской власти, превратившей страну в сырьевую колонию Запада, для поддержания жизнеспособности необходим первобытный нацизм.

Об этом во время круглого стола в Киеве заявил адвокат Андрей Гожый, защищающий арестованного журналиста Василия Муравицкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вроде бы как в европейской стране в XXI веке, на полях которой в ВОВ полегло миллионы народов, снова становится ребром вопрос нацизма. Почему так произошло? Есть экономический базис и есть политическая настройка», – заявил адвокат.

«Страна Украина банально превратилась в сырьевую колонию с внешним управлением – это наш экономический базис. Что самое интересное, мы поставляем на экспорт те же самые товары, что и в X веке, единственное, что добавились человеческие органы.

Если страна – сырьевая колония, то не родить нацизм этот режим не может, потому что авторитарному режиму нужен враг, миссия.

Миссия – это «защита Европы от Путина». То есть, как должен объяснить Порошенко, Турчинов и прочие, зачем они нужны Украине, если они её развалили?

Кроме того, власть нелегитимна даже в данный момент, поскольку она узурпирована, нет коалиции, а, значит, вся дальнейшая структура власти от правительства до прокуратуры – нелегитимна.

Поэтому функции нацистов – пропаганда войны и идеология, почему мы должны гибнуть.

Почему сын Порошенко в Лондоне, Авакова – в Италии, а люди по одну и другую линию фронта должны умирать? «Потому що ми велика нация, ми несемо свит Европы и захищаем от Мордора».

Дальше – это террор и грязная работа, но тут ясно, зачем нужны нацисты.

Далее, нацисты создают контраст. Нацисты говорят: «не носишь вышиванку – расстрелять, за русский язык – сажать на десять лет», а власть говорит: «вот видите, а мы вам только языковые квоты введём».

Далее, нацисты нужны как контроль экстремистского контингента. Каждое общество имеет определённый процент полусумасшедших, девиантных и прочих. Лучше их собрать в одну кучу, дать пятнистую форму, вооружить и контролировать, и перенаправлять их злобу.

Дальше, поднятие рейтинга власти на противопоставлении. Делим Украину пополам, мобилизируем свой электорат, голосуем, побеждаем. Устраняем от выборов Крым и Донбасс. В Донбассе урны не поставишь, но создать тяжёлый механизм голосования власть должна. Она просто этих людей отбрасывает, выбрасывая их из правового поля.

Далее – сетка агитаций и юношеский максимализм. Зачем власти нанимать агитаторов на выборы, если есть набор дурачков, которые могут бесплатно бегать, используя стадный инстинкт.

И седьмое – это то, что в 90-е годы криминалитет, который был тогда как вымогательство, переродилось. Если тогда платили за «крышу», то сейчас приходят люди к нашим бизнесменам и говорят: «Давай на АТО, а то сепаром будешь», – рассказал Гожий.

«Как это изменить? История знает только два пути: выборы и кровавая революция. Лучше начать с выборов», – добавил он.

«Ну, с легального лучше», – отметила модератор встречи.

«А революция тоже легальна. Вы ж не скажите, что у нас в 2014 году был какой-то кровавый переворот? Легальная революция», – с иронией парировал Андрей Гожий.