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Аэропорт Симферополя приступает к проектированию гражданского сектора на Бельбеке
Международный аэропорт Симферополь начал предварительный отбор предприятий для проектирования реконструкции гражданского сектора севастопольского аэропорта Бельбек.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Проектирование должно быть завершено в 2019 году. Оно будет включать разработку архитектурной концепции, а также проектной и тендерной документации. Стоимость этих работ пока не определена.
Будущий аэровокзальный комплекс площадью 500 кв метров будет включать привокзальную площадь с парковкой частного транспорта и такси, подъездную дорогу и внутренние проезды, аванперрон – буферную зону между аэровокзалом и перроном, и ограждение аэропорта.
Предполагаемое максимальное число обслуживаемых рейсов в час – 2.
Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», депутат госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выступил против того, чтобы Бельбек считался филиалом Симферопольского аэропорта.
Он полагает, что аэропорт Симферополь не будет заинтересован в развитии регулярных авиаперевозок гражданского сектора и ограничится только бизнес-авиацией. Белик считает, что Севастополь должен самостоятельно развивать Бельбек, на реконструкцию которого в ФЦП развития Крыма предусмотрено выделение 1,7 млрд руб. Возможность это сделать дает тот факт, что в августе 2018 года суд признал незаконной ликвидацию ГУП «Аэропорт Севастополь».
Он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать свое предложение.
Аэропорт Симферополя контролируют владельцы банка «Россия» братья Ковальчуки.
Метки: Бельбек
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