Аэропорт Симферополя приступает к проектированию гражданского сектора на Бельбеке

06.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Международный аэропорт Симферополь начал предварительный отбор предприятий для проектирования реконструкции гражданского сектора севастопольского аэропорта Бельбек.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проектирование должно быть завершено в 2019 году. Оно будет включать разработку архитектурной концепции, а также проектной и тендерной документации. Стоимость этих работ пока не определена.

Будущий аэровокзальный комплекс площадью 500 кв метров будет включать привокзальную площадь с парковкой частного транспорта и такси, подъездную дорогу и внутренние проезды, аванперрон – буферную зону между аэровокзалом и перроном, и ограждение аэропорта.

Предполагаемое максимальное число обслуживаемых рейсов в час – 2.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», депутат госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выступил против того, чтобы Бельбек считался филиалом Симферопольского аэропорта.

Он полагает, что аэропорт Симферополь не будет заинтересован в развитии регулярных авиаперевозок гражданского сектора и ограничится только бизнес-авиацией. Белик считает, что Севастополь должен самостоятельно развивать Бельбек, на реконструкцию которого в ФЦП развития Крыма предусмотрено выделение 1,7 млрд руб. Возможность это сделать дает тот факт, что в августе 2018 года суд признал незаконной ликвидацию ГУП «Аэропорт Севастополь».

Он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать свое предложение.

Аэропорт Симферополя контролируют владельцы банка «Россия» братья Ковальчуки.