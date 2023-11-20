«Агенты Кремля» схлестнутся с «агентами Вашингтона» и «агентами Брюсселя» на Украине

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Политическая неопределенность на Украине и желание перевыборов может привести к тому, что противоборствующие политические стороны погрязнут в тотальной междоусобице

Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я опасаюсь, что ближе к политической развязке, а рано или поздно придется идти на выборы, менять власть, западные партнеры будут оказывать давление, – у нас случится какая-то внутренняя резня политического характера. У нас «агенты Кремля» против «агентов Токио», «агентов Брюсселя» и «агентов Вашингтона» – все между собой схватятся и будет свалка политическая», – сказал эксперт.

«Вот сегодня самая большая опасность, а эта опасность продуцируется политической неопределенностью. Для того, чтобы убрать эту опасность, президенту надо установить дату выборов», – заявил Бортник.