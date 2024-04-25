Аграрный сектор обойдётся без мигрантов – глава Минсельхоза Крыма

Крымские сельхозпредприятия не привлекают трудовых мигрантов для сбора урожая и других работ, поэтому запрет на их задействование в аграрном секторе не будет иметь серьезных последствий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

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«В основном к нам на виноградники, на сады, на сбор ягод приезжают жители Дагестана и других соседних регионов. С учетом, что там сейчас сельское хозяйство тоже развивается быстрыми темпами, уже чувствуется потребность в кадрах. Но трудовых мигрантов наши сельхозпроизводители не привлекали – статистика говорит о том, что официально в прошлом году по патентам в сельском хозяйстве были задействованы 50 человек. Это небольшое количество. Тем не менее, учитывая масштабы развития отрасли, появление ежегодно 2 тысяч га новых садов и виноградников, строительство теплиц, потребность в трудовых кадрах очень серьёзная. Её нужно решать. Мы привлекаем на сезонные работы из-за пределов республики. В любом случае, нужно использовать внутренний потенциал. Самое главное – привлекать их заработной платой», – подчеркнула врио министра.

По ее словам, прежде в Крым на сбор урожая приезжали жители Херсонской области, и эту традицию можно возродить.

«Этот потенциал нам тоже нужно использовать, так как на сегодняшний день там масштабных сельскохозяйственных проектов пока нет. И раньше жители Херсонщины приезжали сюда, потому что в Крыму сбор начинается раньше, чем везде. Мы зерновые убираем раньше, ягоды убираем раньше, поэтому можно приехать, заработать в Крыму, потом поехать на Родину, зарабатывать там», – пояснила Зарединова.

Напомним, в Крыму введен запрет на привлечение трудовых мигрантов в 35 сферах деятельности, в том числе – в сельском хозяйстве, торговле, общепите и сфере ЖКХ. В течение 6 месяцев работодателям необходимо уволить всех своих работников, которые попали под запрет, и не набирать новых мигрантов.

Официально по патентам на территории республики трудятся порядка 9,5 тысяч иностранцев. В их числе те, кто сохраняет гражданство своей страны, кто получил разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Только в этом году иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено 2,5 тысячи трудовых патентов. Преимущественно это граждане, прибывшие из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Больше всего гастарбайтеров работает на стройках – почти 5,5 тысяч человек. Как раз туристический и строительный бизнес не попали под запрет на работу трудовых мигрантов, введенный указом главы Крыма. Остальным придется искать кадры внутри страны.