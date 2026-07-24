Айк Бабуханян: Армении нужен референдум и чёткое «Да» союзу с Россией!

Разворот Никола Пашиняна в сторону Запада уже привел к тому, что в Армении начались протесты работников закрываемых предприятий и фермеров, недовольных тем, что больше не могут, как раньше, реализовывать свою продукцию на российском рынке.

Ситуацию прокомментировал для «ПолитНавигатора» председатель партии «Союз Конституционное право» Айк Бабуханян.

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Что в реальности происходит, может ли это привести к массовому движению против Пашиняна?

В реальности в Армении сложилась такая ситуация. Выборы практически явились профанацией, в том плане, что избранное Национальное собрание фактически никаким образом не будет влиять как на внутриполитическую, так и на внешнеполитическую жизнь в стране. Ситуация решается в совершенно другой плоскости, а именно какой будет внешнеполитический выбор Армении — Евразийский Союз или Европейский Союз. Те оппозиционные партии, которые прошли в парламент, не высказываются по данной проблеме, причём, не говорили об этом ни во время предвыборной гонки, ни, тем более, сейчас. Что касается Пашиняна, то он хоть и пытается балансировать между Россией и ЕС, но фактически принимает законы, которые подтягивают нас к Евросоюзу. Хотя процесс этот очень долгий и, кажется, не совсем реальный. Реальная же оппозиция — это те силы, которые инициировали референдум, связанный с гарантией того, что Армения не будет делать шагов, противоречащих нашим обязательствам в ЕАЭС. Это «Гражданская инициатива — Евразийский альянс», в которую входят на данный момент партия «Альянс», наша партия «Союз Конституционное право», подтягиваются другие партии и общественные объединения. Что касается простых людей, то, конечно, они возмущены тем, что происходит. Идут протесты, так как производители не могут реализовать свою продукцию, а это и рыбозаводы, и фермеры, и переработка сельхозпродукции, и предприятия по выпуску минеральной воды и алкогольных напитков. Понятно, что, как только Россия закрыла свои рынки перед Николом Пашиняном, то у этих людей возникли вопросы, как вести хозяйство дальше и что делать дальше. И именно они могут присоединиться к нашей инициативе. Надеюсь, это приведёт к массовому движению, которое пойдёт на организацию всеармянского референдума – о том, куда идти Армении, — в ЕС или в ЕАЭС.

Могут ли быть применены репрессии у же не только к оппозиции, а уже к простым фермерам и рабочим?

Да, действительно власти понимают, что социальное недовольство может привести к серьезным последствиям, и как выйти из этой ситуации, у них пока нет рецептов и дорожной карты. Потому что все попытки реализовать армянскую продукцию на европейском рынке пока не дали ощутимых результатов, и вряд ли в ближайшем времени дадут. Поэтому власти применяют излюбленные методы угроз, тем более, народ видит, как расправляются с Гагиком Царукяном, имеющим группу заводов и фабрик, который одновременно является руководителем оппозиционной партии «Процветающая Армения». У него отбирается собственность, отняли у него и голоса, чтобы его партия не прошла в парламент. Конечно же, будут репрессии по отношению ко всем, кто представляет угрозу для власти.

Насколько такие события могут привести к социально-политическому кризису?

Осложнившаяся социально-экономическая ситуация может привести к широкому недовольству масс. Все усугубляется опасением, что Россия может поднять цены на газ или вообще его отключить. С другой стороны, формируется новая оппозиция, отличающаяся и от карапетяновской «Сильной Армении», так как здесь опытные политики, которые годами выступали за евразийскую интеграцию. И она предлагает решение — это ЕАЭС, ОДКБ, новые армяно-российские политические союзы и так далее. И это показывает определённый путь тем недовольным массам, которые ищут разрешения своих вопросов. Поэтому социальное недовольство, с одной стороны, и новая оппозиция, с другой, могут привести и к политическим результатам. Каковы будут результаты? Могу лишь спрогнозировать, что нам удастся собрать 200 тысяч подписей, провести референдум, чётко определить внешнеполитический вектор развития Армении в сторону ЕАЭС, надеюсь, народ нас в этом поддержит, и тогда у Пашиняна возникнет уже политический кризис. После такого, я думаю, Пашинян вынужден будет пойти на внеочередные выборы, и уже новая оппозиция в лице «Гражданская инициатива — Евразийский альянс» взять власть в свои руки и пересмотреть те негативные решения, которые привели к нынешним экономическим последствиям.

Какие шаги предпринимаются сейчас для проведения референдума?