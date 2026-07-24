«Когнитивная деоккупация!» – в Киеве рассказали, что ждёт крымчан в случае украинской «перемоги»

Вадим Москаленко.  
24.07.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Если ВСУ удастся захватить Крымский полуостров, там сразу же начнутся репрессии и отъём имущества.

Об этом на канале «На самом деле max» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВСУ удастся захватить Крымский полуостров, там сразу же начнутся репрессии и отъём имущества....

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«Разработана стратегия когнитивной деоккупации Крыма.

Например, она коснётся взаимоотношений между людьми, которые проживают в Крыму. У нас есть закон, который признаёт ничтожными все юридические сделки, которые заключаются в Крыму. Мы их не признаём. И это правильно.

Если гражданин России приобрёл в Крыму собственность – мы его документы не признаем, как и остальные его действия, оформленные не по украинскому законодательству», – сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что репрессии коснутся также учителей, врачей, инженеров, и всех остальных, кто работал на российское государство.

«Внедрение российских стандартов образования – мы считаем это преступлением. У нас там десятки тысяч учителей.

А врачи? Ладно ещё простые врачи, но что делать с главврачами больниц? Или, например, с каким-нибудь главным инженером коммунального предприятия, которое оказывало какие-то услуги населению? И таких сфер очень много.

Мы должны продумать дифференциацию ответственности людей. Понятно, что прокуроры или полиция, или работники СБУ, которые перешли на сторону оккупантов – это предательство, они должны быть наказаны. Как и военнослужащие, которые перешли на ту сторону», – подытожил террорист.

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