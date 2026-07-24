«Когнитивная деоккупация!» – в Киеве рассказали, что ждёт крымчан в случае украинской «перемоги»

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Если ВСУ удастся захватить Крымский полуостров, там сразу же начнутся репрессии и отъём имущества.

Об этом на канале «На самом деле max» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разработана стратегия когнитивной деоккупации Крыма. Например, она коснётся взаимоотношений между людьми, которые проживают в Крыму. У нас есть закон, который признаёт ничтожными все юридические сделки, которые заключаются в Крыму. Мы их не признаём. И это правильно. Если гражданин России приобрёл в Крыму собственность – мы его документы не признаем, как и остальные его действия, оформленные не по украинскому законодательству», – сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что репрессии коснутся также учителей, врачей, инженеров, и всех остальных, кто работал на российское государство.