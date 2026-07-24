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По отношению к россиянам следует применять когнитивные технологии, направленные на изменение их мышления.

Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Берлинская рассказала, что подготовлен специальный курс «Когнитивные технологии для всех украинцев», к котрому предоставляется доступ после проверки спецслужбами.

«По сути, каждый украинец, просто находясь даже на диване дома с компьютером, интернетом, может влиять на то, чтобы перепрограммировать запрограммированного Путиным врага в реальность», – утверждает она.

По ее словам, украинцы как никто другой понимают русских.