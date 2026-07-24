На Украине огласили «план перепрограммирования нескольких миллионов русских»
По отношению к россиянам следует применять когнитивные технологии, направленные на изменение их мышления.
Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Берлинская рассказала, что подготовлен специальный курс «Когнитивные технологии для всех украинцев», к котрому предоставляется доступ после проверки спецслужбами.
«По сути, каждый украинец, просто находясь даже на диване дома с компьютером, интернетом, может влиять на то, чтобы перепрограммировать запрограммированного Путиным врага в реальность», – утверждает она.
По ее словам, украинцы как никто другой понимают русских.
«Мы росли, к сожалению, на этих фильмах, на всей этой достоевщине, на всех этих песнях, стендапах и так далее. Мы теперь эту русификацию – перевернуть шахматную доску и – использовать как наше преимущество. Мы должны их возвращать в реальность.
Нам не нужно все 140 миллионов, буквально несколько миллионов самых активных, наиболее недовольных, среди них усиливать когнитивным влиянием каждый удар по НПЗ, по Wildberries, отсутствие бензина и так далее», – заявила Берлинская.
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