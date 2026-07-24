Славянская девальвация: флаг Северной Македонии перестал пугать даже политического лидера македонских албанцев

Алексей Топоров.  
24.07.2026 19:59
  (Мск) , Скопье
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Северная Македония, Скандал


Лидер крупнейшей и старейшей албанской политической партии «Демократический союз за интеграцию» (DUI) Али Ахмети, впервые за 24 года легальной политической карьеры повесил у себя в кабинете государственный флаг своей страны.

Ранее там висели только албанский национальный флаг, флаг его партии и флаг ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер крупнейшей и старейшей албанской политической партии «Демократический союз за интеграцию» (DUI) Али Ахмети,...

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Флаг Северной Македонии был замечен в кабинете Ахмети во время его встречи с австрийским послом Мартином Памером.

«Я всегда выступал за унитарное государство. Это было также предложением иностранных послов в стране. На встречах с ними мне предлагали разместить флаг государства Северная Македония в моем кабинете», – заявил лидер DUI местному албанскому изданию Tetova Sot.

Он добавил, что такой шаг соответствует убеждению, что государство принадлежит всем гражданам и что государственные символы должны уважаться.

Почему же Ахмети не уважал государственные символы своей страны все предыдущие 24 года? Запад использовал албанский фактор с целью давления на славянские православные государства Западных Балкан, опасаясь их дрейфа в сторону России.

С целью не допустить этого структуры Сороса организовали македонский майдан, сместив патриотическую власть партии ВМРО-ДПМНЕ, поднимавшей вопросы добрососедских взаимоотношений с Россией и Сербией, и поставив во главе страны прозападный режим Социал-демократического союза Македонии, который также опирался на албанскую диаспору.

Эта клика провела ряд антиславянских реформ, поставив македонский народ в униженное положение, и дала огромные полномочия местным албанцам.

Подобные шаги вызвали крайне негативную реакцию славянского большинства, которое вернуло к власти ВМРО-ДПНЕ.

Но теперь эта партия не идёт против Нового Мирового Порядка, о дружбе с Россией не заикается, исправно участвует в антироссийских санкциях, поддерживает Украину, а с недавних пор присоединилась к так называемой «Коалиции желающих».

Флаг Северной Македонии в кабинете политического лидера македонских албанцев может свидетельствовать о том, что Запад более не видит угрозы в ВМРО-ДПМНЕ, более не боится македонского патриотизма и одобряет курс этой правящей партии.

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English version :: Читать на английском Славянская девальвация: флаг Северной Македонии перестал пугать даже политического лидера македонских албанцев

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