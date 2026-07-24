«Это будет отличный завод! США сделают для нас дроны с дальностью 10 тысяч километров» – Зеленский
США в следующем году начнут производить и поставлять на Украину дроны с дальностью полёта 5-10 тысяч километров, которые позволят ВСУ дотянуться даже до дальнего российского тыла.
Об этом в интервью американской журналистке Лауре Лумер заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем больше опыта мы передаём в сфере современной технологической войны, тем лучше. Когда мы делимся этим опытом с американскими генералами и офицерами, они говорят, что без этого опыта Америка не смогла бы достичь такого уровня. Таким образом, Америка получила уникальные технологии.
Очень важно, что теперь у нас, как и у русских, есть дроны с дальностью полёта более трёх тысяч километров. А в этом году у нас будут дроны с дальностью полёта более четырёх тысяч километров. В следующем году – от пяти до десяти тысяч», – вещал Зеленский.
Клоун подчеркнул, что такие дроны смогут преодолевать расстояние между США и Россией.
«Это значит, что США находятся ближе к потенциальном противнику. И именно поэтому расстояние так важно.
Самое важное – технологии. А у Америки – отличные технологии, так что наша сделка по дронам – это взаимовыгодный проект. Мы построим отличный завод в США, и наладим производство», – добавил узурпатор.
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