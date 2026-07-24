«Ничего нет – ВСУ до сих пор на самообеспечении!» – Казарин

Вадим Москаленко.  
24.07.2026 19:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское государство обеспечило ВСУ некоторым количеством дронов, но всё остальное им приходится покупать за своё счёт.

Об этом в эфире «Радио хартия» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, переметнувшийся на сторону бандеровцев и ныне числящийся в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас нехватка людей, нехватка средств, нехватка всей инфраструктуры, в которой нуждается батальон БПЛА.

Да, государство уже предоставляет нам Autel и фпв, хотя и недостаточно. А в 2024 мы ещё собирали на фпв.

Но вся инфраструктура вокруг этих дронов – мы до сих пор воюем как каперы, на самообеспечении», – жаловался Казарин.

«Приходится покупать всё: от наземок, генераторов, «Старлинк», оплаты за «Старлинк», кабели, ремонт авто, сами автомобили. Арендная плата за снимаемые помещения.

Это всё на наших плечах. Мы вынуждены постоянно открывать сборы, потому что воюем на самообеспечении», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Ничего нет – ВСУ до сих пор на самообеспечении!» – Казарин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора