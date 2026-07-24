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Украинское государство обеспечило ВСУ некоторым количеством дронов, но всё остальное им приходится покупать за своё счёт.

Об этом в эфире «Радио хартия» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, переметнувшийся на сторону бандеровцев и ныне числящийся в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нехватка людей, нехватка средств, нехватка всей инфраструктуры, в которой нуждается батальон БПЛА. Да, государство уже предоставляет нам Autel и фпв, хотя и недостаточно. А в 2024 мы ещё собирали на фпв. Но вся инфраструктура вокруг этих дронов – мы до сих пор воюем как каперы, на самообеспечении», – жаловался Казарин.