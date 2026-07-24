«И будет дожимать»: Федоров сумел не на шутку испугать Зеленского – глава оборонного комитета Рады

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Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров смог напугать [диктатора] Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире затронули тему того, что Федоров отказался занимать иной пост, кроме министра обороны.

«Он так видит, и он, я думаю, испугал президента. Президент пошел на уступки. Мы знаем принципиальные позиции президента. И по факту Михаил Федоров заставил президента пойти на уступки, поменять главкома. Мы знаем, что он не собирался менять главкома, но еще раз скажу: так выглядит, что президент испугался сложившейся ситуации и пошел на уступки», – сказал Костенко.

Он не знает, удастся ли Федорову вернуться на должность, отметив, что все зависит от степени его радикальности.

«Я думаю, это его позиция, чтобы дожать президента, – и вернуться на позицию министра обороны», – считает полковник. При этом он не стал однозначно становиться на сторону Федорова.