«И будет дожимать»: Федоров сумел не на шутку испугать Зеленского – глава оборонного комитета Рады

Игорь Шкапа.  
24.07.2026 19:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров смог напугать [диктатора] Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров смог напугать [диктатора] Владимира Зеленского. Об...

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В эфире затронули тему того, что Федоров отказался занимать иной пост, кроме министра обороны.

«Он так видит, и он, я думаю, испугал президента. Президент пошел на уступки. Мы знаем принципиальные позиции президента. И по факту Михаил Федоров заставил президента пойти на уступки, поменять главкома.

Мы знаем, что он не собирался менять главкома, но еще раз скажу: так выглядит, что президент испугался сложившейся ситуации и пошел на уступки», – сказал Костенко.

Он не знает, удастся ли Федорову вернуться на должность, отметив, что все зависит от степени его радикальности.

«Я думаю, это его позиция, чтобы дожать президента, – и вернуться на позицию министра обороны», – считает полковник.

При этом он не стал однозначно становиться на сторону Федорова.

«Я знаю ситуации изнутри и могу рассказать и положительные, и негативные вещи, которые происходили при его каденции в минобороны. Так же практически о каждом руководителе сил безопасности и обороны я тоже могу четко, рационально оценить его деятельность.

Люди, которые выходят [на зафедоровские протесты], видят только пиар, они видят образ, который создан. А ведь мы профессионалы, мы работаем с документами, мы работаем непосредственно с исполнителями, и мы видим все остальные истории», – суетился Костенко.

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English version :: Читать на английском «И будет дожимать»: Федоров сумел не на шутку испугать Зеленского – глава оборонного комитета Рады

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