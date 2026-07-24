«Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
24.07.2026 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Оскорбительные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса говорят о его политической некомпетентности и средневековом мышлении.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оскорбительные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса говорят о его политической...

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«Интервью Драпатого и его отзывы про жителей Донбасса – иногда лучше жевать, чем говорить. Знаете, вспоминается армейское: «Как надену портупею, всё тупею и тупею».

У Сырского, как бы его там у нас ни мазали дегтем, что он и в Москве, но у него, выпускника Московского высшего общевойскового училища, хватило ума не умствовать о политике. А вот Драпатый с места в карьер.

И очень заблуждаются те, кто считает, что Драпатый будет чем-то кардинально лучше. Не будет.

Ведь одно дело – руководить на оперативном уровне, другое дело – когда ты берешь в свои руки стратегический уровень», – сказал Золотарев.

«Но мы видим, что как политик он проявил очевидную неадекватность. И на месте того же Соловьева или Симоньян я бы аплодировал стоя таким заявлениям.

Что еще надо, чтобы показать, что у представителей высшего украинского генералитета абсолютно средневековый подход? Мы воюем не за людей, а за землю. Это средневековье, и в этом суть Драпатого.

У него мир и плоский, и черно-белый. И то, что он может оказаться не менее жестким, нежели Сырский – это в лес не ходи», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском «Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт

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