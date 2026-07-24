«Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт
Оскорбительные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса говорят о его политической некомпетентности и средневековом мышлении.
Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Интервью Драпатого и его отзывы про жителей Донбасса – иногда лучше жевать, чем говорить. Знаете, вспоминается армейское: «Как надену портупею, всё тупею и тупею».
У Сырского, как бы его там у нас ни мазали дегтем, что он и в Москве, но у него, выпускника Московского высшего общевойскового училища, хватило ума не умствовать о политике. А вот Драпатый с места в карьер.
И очень заблуждаются те, кто считает, что Драпатый будет чем-то кардинально лучше. Не будет.
Ведь одно дело – руководить на оперативном уровне, другое дело – когда ты берешь в свои руки стратегический уровень», – сказал Золотарев.
«Но мы видим, что как политик он проявил очевидную неадекватность. И на месте того же Соловьева или Симоньян я бы аплодировал стоя таким заявлениям.
Что еще надо, чтобы показать, что у представителей высшего украинского генералитета абсолютно средневековый подход? Мы воюем не за людей, а за землю. Это средневековье, и в этом суть Драпатого.
У него мир и плоский, и черно-белый. И то, что он может оказаться не менее жестким, нежели Сырский – это в лес не ходи», – подытожил он.
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