«Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт

Оскорбительные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса говорят о его политической некомпетентности и средневековом мышлении.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интервью Драпатого и его отзывы про жителей Донбасса – иногда лучше жевать, чем говорить. Знаете, вспоминается армейское: «Как надену портупею, всё тупею и тупею».

У Сырского, как бы его там у нас ни мазали дегтем, что он и в Москве, но у него, выпускника Московского высшего общевойскового училища, хватило ума не умствовать о политике. А вот Драпатый с места в карьер.

И очень заблуждаются те, кто считает, что Драпатый будет чем-то кардинально лучше. Не будет.

Ведь одно дело – руководить на оперативном уровне, другое дело – когда ты берешь в свои руки стратегический уровень», – сказал Золотарев.