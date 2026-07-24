«Он реально поработал на Украину» – подельник Ющенко нахваливает Медведчука

Елена Острякова.  
24.07.2026 20:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 471
 
Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский политик Виктор Медведчук, которого Россия выменяла у Киева с репутационным ущербом для себя, в своё время показал полную неэффективность, однако продолжал бросать пыль в глаза в Москве.

Об этом экс-глава секретариата украинского президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал в интервью Елене Думе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский политик Виктор Медведчук, которого Россия выменяла у Киева с репутационным ущербом для себя,...

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«Медведчук же там «напилил»… Слушайте, он реально поработал на Украину. Он просто украл у российского бюджета кучу бабла, рассказывая ФСБ-шникам и Путину, как он тут выстроил систему. Медведчук реально «развел» на бабки Путина», – сказал Рыбачук.

Он считает, что Медведчук ничего не сделал для продвижения российских интересов на Украине.

«Он возил туда украинских политиков и сидел там такой важный… Меня удивляло, что это выставлялось на сайте Кремля. Ни один украинский политик такого сделать не мог. Медведчук демонстрировал свое влияние на Путина», – напомнил Рыбачук.

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English version :: Читать на английском «Он реально поработал на Украину» – подельник Ющенко нахваливает Медведчука

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