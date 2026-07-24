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Украинский политик Виктор Медведчук, которого Россия выменяла у Киева с репутационным ущербом для себя, в своё время показал полную неэффективность, однако продолжал бросать пыль в глаза в Москве.

Об этом экс-глава секретариата украинского президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал в интервью Елене Думе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медведчук же там «напилил»… Слушайте, он реально поработал на Украину. Он просто украл у российского бюджета кучу бабла, рассказывая ФСБ-шникам и Путину, как он тут выстроил систему. Медведчук реально «развел» на бабки Путина», – сказал Рыбачук.

Он считает, что Медведчук ничего не сделал для продвижения российских интересов на Украине.