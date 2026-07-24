«Он реально поработал на Украину» – подельник Ющенко нахваливает Медведчука
Украинский политик Виктор Медведчук, которого Россия выменяла у Киева с репутационным ущербом для себя, в своё время показал полную неэффективность, однако продолжал бросать пыль в глаза в Москве.
Об этом экс-глава секретариата украинского президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал в интервью Елене Думе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Медведчук же там «напилил»… Слушайте, он реально поработал на Украину. Он просто украл у российского бюджета кучу бабла, рассказывая ФСБ-шникам и Путину, как он тут выстроил систему. Медведчук реально «развел» на бабки Путина», – сказал Рыбачук.
Он считает, что Медведчук ничего не сделал для продвижения российских интересов на Украине.
«Он возил туда украинских политиков и сидел там такой важный… Меня удивляло, что это выставлялось на сайте Кремля. Ни один украинский политик такого сделать не мог. Медведчук демонстрировал свое влияние на Путина», – напомнил Рыбачук.
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