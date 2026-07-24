Янукович отдыхает. В албанской столице протестующие использовали против Эди Рамы три тысячи яиц

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Попытка прорыва металлических заграждений у здания албанского Кувенда в столичной Тиране закончилась применением полицией водомётов и слезоточивого газа.

Протесты против планов зятя Дональда Трампа – Джареда Кушнера, построить элитный туристический комплекс в заповедной зоне переросли в протесты против правящего режима премьера Эди Рамы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально протестующие объявили сбор возле мечети «Намазга». Они скандировала лозунги против правительства и парламента: «Ваш конец близок!», «Преступный парламент!», «Долой правительство!» и «Вы нас не представляете!», требуя отставки и ареста премьер-министра Эди Рамы.

Далее они демонтировали часть защитного ограждения на улице Эльбосан и приблизились к охранной полосе, после чего полиция применила водометы для их подавления и восстановления контроля над ситуацией. По итогам этой атаки пострадавшие были как среди атакующих, так и среди полицейских. Этой акцией уличная оппозиция попытались повлиять на итоги пленарного заседания Кувенда, но сделать это у них не получилось.

«Согласно имеющейся у нас информации, протестующие подготовили более 3000 яиц, которые они использовали в качестве мишеней для нападений на депутатов и их автомобили по мере приближения к зданию парламента», – рассказали журналисты «Радио и телевидения Албании».

И тем самым испортили работу себе и коллегам – полиция запретила проход на охраняемую территорию, прилегающую к Кувенду всем.

Объект Кушнера планируется возвести неподалеку от охраняемой природной зоны Вьоса-Нарта на стыке Адриатического и Ионического морей. Экологи выступают против этих планов Кушнера, поскольку место, где хотят построить курорт – среда обитания для сотен видов птиц, включая розового фламинго и находящегося под угрозой исчезновения пеликана, а также для средиземноморских тюленей-монахов и мест гнездования морских черепах.

Поэтому начало работ и развертывание тяжелой техники на площадке Вьоса-Нарта спровоцировали масштабные уличные демонстрации в Тиране.

Многие также связывают массовость протестов недовольством албанского общества режимом Эди Рамы, который правит страной уже 11 лет, а она по-прежнему остаётся самым бедным государством Европы, с высоким уровнем коррупции, криминала и безработицы.