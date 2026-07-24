«У нас узурпация, цензура»: украинский дипломат-русофоб неожиданно заговорил «московскими нарративами»

Борьба за кресло министра обороны Украины связана с доступом к колоссальным финансовым потокам.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему такой ажиотаж, вот почему такая борьба именно не за реформу, а за позицию? К большому сожалению, вот все, кто говорит о том, что главной причиной были именно потоки финансовые – действительно сейчас проходят огромные деньги через минобороны – я уже склоняюсь к тому, что они правы, потому что такая борьба в воюющей стране по позиции министра обороны или даже главкома.. слушайте, это просто такие позиции, где ты можешь не просто отдать себя, ты можешь просто сжечь себя во всем… и в популярности. Нет, почему-то у нас считается, что надо бороться за это», – негодовал Чалый.

Он признает, что на Украине очень много нерешенных вещей в Раде и правительстве, и считает, что причина этого – управление государством из одного центра.

«Некоторые права, можно даже сказать, узурпированы, начиная с простого решения информационного режима в стране. То есть некоторые каналы не допускаются к тем возможностям, которые есть, создан цензурированный канал, состоящий из олигархических СМИ и одного государственного», – признает очевидные вещи экс-посол.

Он с сарказмом добавил, что депутатам Рады надо раздать картонки, чтобы они были смелее, поскольку они бравируют лишь на словах, а когда дело доходит до конкретных решений, все глохнет.