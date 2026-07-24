Депутат Рады назвал основную причину увольнения Федорова – «из всей совокупности»

Игорь Шкапа.  
24.07.2026 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


[Диктатор] Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, когда почуял его растущую популярность.

Об этом в эфире канала «Лига» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, разведки и нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

[Диктатор] Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, когда почуял его растущую...

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Рахманин считает, что Зеленский не вернет Федорова на должность, как того требуют майданщики и сам экс-министр.

«Если взять совокупность причин, по которым, на мой взгляд, президент уволил Федорова, то одной из этих причин, я не говорю, что главной, но, возможно, главной, было чрезмерное присутствие Михаила Альбертовича в
общественной сфере и чрезмерная популярность, с точки зрения президента, Михаила Федорова. Именно по этой причине он его уволил», – сказал депутат.

Впрочем, далее он добавил, что была совокупность причин, но не стал детализировать.

«Популярность Федорова — одна из причин. Но если исходить из этого, то какая логика у президента возвращать его? Таким образом, он укрепляет его и ослабляет себя. Президент ведет войну, но все еще думает о политике. С этой точки зрения, нет смысла возвращать Федорова», – убежден укро-политик.

По его словам, пока маловероятно, что это будет сделано под давлением улицы.

«Если это протесты действительно масштабные и сильные по своей природе, тогда это возможно. Но пока я не вижу, чтобы все было именно так», – подчеркнул Рахманин.

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English version :: Читать на английском Депутат Рады назвал основную причину увольнения Федорова – «из всей совокупности»

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