Депутат Рады назвал основную причину увольнения Федорова – «из всей совокупности»

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[Диктатор] Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, когда почуял его растущую популярность.

Об этом в эфире канала «Лига» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, разведки и нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рахманин считает, что Зеленский не вернет Федорова на должность, как того требуют майданщики и сам экс-министр.

«Если взять совокупность причин, по которым, на мой взгляд, президент уволил Федорова, то одной из этих причин, я не говорю, что главной, но, возможно, главной, было чрезмерное присутствие Михаила Альбертовича в

общественной сфере и чрезмерная популярность, с точки зрения президента, Михаила Федорова. Именно по этой причине он его уволил», – сказал депутат.

Впрочем, далее он добавил, что была совокупность причин, но не стал детализировать.

«Популярность Федорова — одна из причин. Но если исходить из этого, то какая логика у президента возвращать его? Таким образом, он укрепляет его и ослабляет себя. Президент ведет войну, но все еще думает о политике. С этой точки зрения, нет смысла возвращать Федорова», – убежден укро-политик.

По его словам, пока маловероятно, что это будет сделано под давлением улицы.