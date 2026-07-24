«Вы все совки, безоглядно обожающие кумира» – гей-бандеровец приревновал украинцев к Фёдорову

Игорь Шкапа.  
24.07.2026 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 500
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Украинцы массово начали критиковать главкома ВСУ Александра Сырского лишь после того, как об этом заявила новая икона, отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы массово начали критиковать главкома ВСУ Александра Сырского лишь после того, как об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«После слов этого уже бывшего министра обороны люди начали выступать с интенсивной критикой главнокомандующего ВСУ, говорить, что он не жалеет людей. Ну, после его пресс-конференции, где он изложил все претензии, говорил, что он не знает, как строить современную армию», – сказал Портников.

Он считает «странной ситуацией», когда люди начинают что-то требовать, когда услышали это от человека, которому доверяют.

«Вам это не напоминает ХХ съезд КПСС? Когда все советские люди были уверены, что товарищ Сталин – это просто звезда на небе, лежащая в мавзолее.

А как выступил первый секретарь ЦК, которому они доверяли с критикой культа личности, вдруг оказалось, что все все знали, в том числе то, что Сталин не жалел людей во время войны до 1956 года. Это ведь не звучало.

А вот скажите мне, люди, которые это говорили после 56-го года, они до 56-го года это знали или не знали? А мы советские люди или не советские? Я просто задаюсь вопросом и мне интересно», – недоумевает Портников.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Вы все совки, безоглядно обожающие кумира» – гей-бандеровец приревновал украинцев к Фёдорову

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора