«Вы все совки, безоглядно обожающие кумира» – гей-бандеровец приревновал украинцев к Фёдорову
Украинцы массово начали критиковать главкома ВСУ Александра Сырского лишь после того, как об этом заявила новая икона, отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров.
Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После слов этого уже бывшего министра обороны люди начали выступать с интенсивной критикой главнокомандующего ВСУ, говорить, что он не жалеет людей. Ну, после его пресс-конференции, где он изложил все претензии, говорил, что он не знает, как строить современную армию», – сказал Портников.
Он считает «странной ситуацией», когда люди начинают что-то требовать, когда услышали это от человека, которому доверяют.
«Вам это не напоминает ХХ съезд КПСС? Когда все советские люди были уверены, что товарищ Сталин – это просто звезда на небе, лежащая в мавзолее.
А как выступил первый секретарь ЦК, которому они доверяли с критикой культа личности, вдруг оказалось, что все все знали, в том числе то, что Сталин не жалел людей во время войны до 1956 года. Это ведь не звучало.
А вот скажите мне, люди, которые это говорили после 56-го года, они до 56-го года это знали или не знали? А мы советские люди или не советские? Я просто задаюсь вопросом и мне интересно», – недоумевает Портников.
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