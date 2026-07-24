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Украинцы массово начали критиковать главкома ВСУ Александра Сырского лишь после того, как об этом заявила новая икона, отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После слов этого уже бывшего министра обороны люди начали выступать с интенсивной критикой главнокомандующего ВСУ, говорить, что он не жалеет людей. Ну, после его пресс-конференции, где он изложил все претензии, говорил, что он не знает, как строить современную армию», – сказал Портников.

Он считает «странной ситуацией», когда люди начинают что-то требовать, когда услышали это от человека, которому доверяют.