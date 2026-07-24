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Киеву надо чаще говорить Западу о том, что на Украине нет и никогда не было нацистов.

Об этом диктатор Владимир Зеленский заявил в интервью американской журналистке-республиканке Лауре Лумер у Мариинского дворца в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еврейка, вы еврей. Я считала, что у вас есть батальон «Азов» [запрещён в РФ] полный нацистов. Но я была в шоке, когда приехала на Украину, встретилась с вашим начальником Нацполиции [врио Максим Цуцкиридзе] и главным раввином. Но что Украина делает, чтобы с этим бороться? Вам нужно лучше объяснять международному сообществу, что здесь сажают в тюрьму за нацистскую атрибутику, что быть антисемитом у вас незаконно. Но многие думают, что в вашей армии полно нацистов, потому что мы видели фотографии, на которых члены «Азова» держат в руках свастику, а потом – ваши нашивки. Я думаю, вам, ребята следует сменить логотип на нашивках «Азова», – делилась советами и впечатлениями американка.

В ответ Зеленский гордо вещал, что «украинский закон о запрете антисемитизма самый строгий в Европе».

«Люди должны понимать, что Украина была под тотальной оккупацией – не Россия! 8 миллионов украинцев были убиты. А до этого был геноцид – русские, советские люди убили 6 миллионов. Возможно, вы правы, Украине надо говорить об этом больше о том, что у нас идёт война, в которой нет и никогда не было нацистов на Украине. У нас сотни представителей меньшинств», – попытался перевести тему диктатор.

«Но что вы скажете о массовых убийствах евреев на Украине в предыдущей резне? Сотни тысяч были убиты на Украине. Что же вы имеете в виду, когда говорите, что на Украине никогда не было нацистов?», – настаивала Лумер.

Здесь криворожский наркоман развернулся к советникам за кадром что-то уточнить.

«Да, они были убиты», – констатировал Зеленский, посовещавшись с переводчиком.

После этого киевский диктатор окончательно перевёл тему.