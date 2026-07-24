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Начальник Генерального штаба Войска Сербии генерал Милан Мойсилович встретился в Белграде с командующим оккупационного контингента НАТО KFOR, турецким генерал-майором Озканом Улуташем.

В ходе беседы стороны пришли к мнению, что ситуация в Косово остается нестабильной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подчеркивая, что сербы в Косово и Метохии не чувствуют себя в безопасности, начальник Генерального штаба обратился к командующему KFOR с просьбой, как представителю Международных сил безопасности, как единственному законному вооруженному объединению в провинции, выполнить свои обязательства в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и, в первую очередь, защитить сербов и сербское религиозное, культурное и историческое наследие в провинции», – говорится в сообщении сербского Министерства обороны.

На встрече, как утверждается, обсуждалась текущая ситуация с безопасностью в Косово и Метохии, а также действия, предпринимаемые сербской армией и KFOR для мониторинга ситуации на местах и ​​предотвращения возникновения и эскалации кризиса. Была подчеркнута важность постоянных и прямых контактов между соответствующими органами сербской армии и KFOR на всех уровнях.

Следует отметить, что высокие чины сербской армии общаются с командующими западными оккупантами в Косово уже не первое десятилетие, а жизнь сербов в этом отторгнутом албанскими сепаратистами при помощи тех же оккупантов сербском крае, не стала безопаснее. При этом сама провинция становится с каждым годом всё дальше от Сербии.