«Украина осталась без главкома ВСУ»: указ Зеленского оказался фиктивным – укро-депутат
На данный момент Украина не имеет легитимных главкома ВСУ и министра обороны.
Об этом в эфире канала «Лига» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, разведки и нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте сразу скажем о неприятном. Указ о назначении нового главнокомандующего, нового генерального штаба обнародован на сайте, но на самом деле юридическое обоснование этих указов вызывает некоторые сомнения, простите за откровенность, по той простой причине, что назначение главкома происходит президентом по представлению министра обороны.
Министра обороны у нас нет. У нас есть временно исполняющий обязанности Евгений Леонидович Хмара», – сказал депутат.
По его словам, и.о. не имеет права делать представление на главкома.
«Президент назначил главкома нового, но юридических оснований для этого у него не было. И это немного странно. На самом деле Евгения Леонидовича Хмару тоже назначили с таким же нарушением. Потому что замминистра тоже назначается на основании представления министра, которого у нас на тот момет не было полноценного после отставки правительства.
Только полноценный министр обороны имеет право делать представление и на главкома, и на своих заместителей. Поэтому уже есть определенные юридические нюансы. Если уж назначать на такие сложные, важные должности, то нужно, чтобы это было юридически безупречно», – заявил Рахманин.
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