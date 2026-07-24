«Украина осталась без главкома ВСУ»: указ Зеленского оказался фиктивным – укро-депутат

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На данный момент Украина не имеет легитимных главкома ВСУ и министра обороны.

Об этом в эфире канала «Лига» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, разведки и нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте сразу скажем о неприятном. Указ о назначении нового главнокомандующего, нового генерального штаба обнародован на сайте, но на самом деле юридическое обоснование этих указов вызывает некоторые сомнения, простите за откровенность, по той простой причине, что назначение главкома происходит президентом по представлению министра обороны. Министра обороны у нас нет. У нас есть временно исполняющий обязанности Евгений Леонидович Хмара», – сказал депутат.

По его словам, и.о. не имеет права делать представление на главкома.