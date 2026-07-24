Байки от Рыбачука: Сидим как-то с Путиным и смеёмся над Януковичем

Елена Острякова.  
24.07.2026 18:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Виктор Янукович еще в начале нулевых пытался обособить Донецкую область, губернатором которой являлся.

Об этом бывший в те годы руководителем канцелярии тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал в интервью Елене Думе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Виктор Янукович еще в начале нулевых пытался обособить Донецкую область, губернатором которой являлся. Об...

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«Там приемная такая небольшая, и заходит Янукович, губернатор Донецкой области, и начинает меня вербовать: «И вам будет, и вашим детям, и вашим внукам будет хорошо. Вот проект решения». Это было согласованное с Кучмой решение создать энергетическую автономию «Донбасской народной республики».

Они реально хотели замкнуть все на себя, чтоб они уголь добывали, электроэнергию вырабатывали. И решение Кабмина Кучма уже согласовал, и все вице-премьеры.

Но без меня это решение не могло пройти. На подпись к премьеру оно не попало», – похвалился Рыбачук.

Он также рассказал, как, будучи главой канцелярии уже Ющенко-президента, будто бы обсуждал Януковича с российским лидером Владимиром Путиным.

«Путин  меня спрашивает: «как там Янукович?». Я говорю: «приходит ко мне и просит выделить ему деньги под хатынку». Путин начинает хохотать: «Ты не поверишь, он был у меня месяц назад, час говорили, из них 40 минут он просил у меня землю для хатынки под Москвой», – уверяет Рыбачук.

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English version :: Читать на английском Байки от Рыбачука: Сидим как-то с Путиным и смеёмся над Януковичем

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