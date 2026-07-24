Байки от Рыбачука: Сидим как-то с Путиным и смеёмся над Януковичем

Виктор Янукович еще в начале нулевых пытался обособить Донецкую область, губернатором которой являлся.

Об этом бывший в те годы руководителем канцелярии тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал в интервью Елене Думе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там приемная такая небольшая, и заходит Янукович, губернатор Донецкой области, и начинает меня вербовать: «И вам будет, и вашим детям, и вашим внукам будет хорошо. Вот проект решения». Это было согласованное с Кучмой решение создать энергетическую автономию «Донбасской народной республики».

Они реально хотели замкнуть все на себя, чтоб они уголь добывали, электроэнергию вырабатывали. И решение Кабмина Кучма уже согласовал, и все вице-премьеры.

Но без меня это решение не могло пройти. На подпись к премьеру оно не попало», – похвалился Рыбачук.