Байки от Рыбачука: Сидим как-то с Путиным и смеёмся над Януковичем
Виктор Янукович еще в начале нулевых пытался обособить Донецкую область, губернатором которой являлся.
Об этом бывший в те годы руководителем канцелярии тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал в интервью Елене Думе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там приемная такая небольшая, и заходит Янукович, губернатор Донецкой области, и начинает меня вербовать: «И вам будет, и вашим детям, и вашим внукам будет хорошо. Вот проект решения». Это было согласованное с Кучмой решение создать энергетическую автономию «Донбасской народной республики».
Они реально хотели замкнуть все на себя, чтоб они уголь добывали, электроэнергию вырабатывали. И решение Кабмина Кучма уже согласовал, и все вице-премьеры.
Но без меня это решение не могло пройти. На подпись к премьеру оно не попало», – похвалился Рыбачук.
Он также рассказал, как, будучи главой канцелярии уже Ющенко-президента, будто бы обсуждал Януковича с российским лидером Владимиром Путиным.
«Путин меня спрашивает: «как там Янукович?». Я говорю: «приходит ко мне и просит выделить ему деньги под хатынку». Путин начинает хохотать: «Ты не поверишь, он был у меня месяц назад, час говорили, из них 40 минут он просил у меня землю для хатынки под Москвой», – уверяет Рыбачук.
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