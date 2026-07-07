«Вообще без всяких вариантов». Неприкосновенный Зе-террорист отверг признание потери любых территорий

Анатолий Лапин.  
07.07.2026 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина отвергает официальное признание потери любых территорий.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил главарь Зе-офиса (включен в перечень террористов в РФ, однако возглавляет переговорную группу с Москвой) Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина отвергает официальное признание потери любых территорий. Об этом в эфире РБК-Украина заявил главарь...

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Слова террориста – следствие пяти лет безнаказанности киевской верхушки, которая пользуется неприкосновенностью и жирует за счёт денег Запада. При этом от военных действий страдают простые жители России и Украины. Буданов дал понять, что такое положение дел его вполне устраивает – и ни на какие экстренные переговоры в Киеве не стремятся.

«Россияне верят в то, что они обычно называют три плюс два. Это их право, они могут это верить. Это Автономная Республика Крым – Донецкая, Луганская область. Плюс два – это части Херсонской, Запорожской области, которые сейчас находятся под их контролем. То есть завершение войны на таких условиях, признание всеми полного суверенитета Российской Федерации на этой территории, ну и так далее… Я думаю, что все понимают, что такое для нас неприемлемо… Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Априори. Вообще без всяких вариантов», – заявил Буданов.

При этом он признал, что нет никакой возможности политически вернуть утраченные территории.

«Я думаю, что мы, к сожалению, так далеко зашли, что просто изменение в законодательство никого не интересует. Вы действительно думаете, что закрепить сейчас русский язык вторым государственным закончится возвращенным Крымом? Вы действительно в это верите? Нет. Поэтому неважно, что кто там себе думает. Все решается на поле боя и в кабинетах, вместе взятое, в комплексе».

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