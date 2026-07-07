Экс-глава МИД Украины: Россия вспомнила о Новороссии, а Польша – о Кресах

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Вслед за Россией, где в 2014 году был реанимирован концепт Новороссии, аналогично о своих исторических землях начали вспоминать в Польше, где нынешнюю Западную Украину считают потерянными Восточными Кресами.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в России, признанная иноагентом, – авт.) заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша встала на путь России по отношению к Украине. Ну, просто встала. Она все еще может с него сойти. Ибо когда я слышу о Восточных Крессах, а чем это отличается от Малороссии, от проекта Новороссия? Когда я слышу, что Львов – это польский город, а чем это отличается от того, что Харьков – это русский город, или Одесса – это русский город? Когда Москва рассказывает о денацификации Украины, и Польша теперь рассказывает о денацификации Украины. Разница только в том, и это фундаментальная разница, что в России все государство, весь государственный механизм подчинен этому пониманию Украины. А в Польше только часть политикума разделяет эти взгляды. Поэтому я не говорю, что Польша – это Россия. Я говорю, что Польша встала на путь российской политики в отношении Украины», – тревожится Кулеба.

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