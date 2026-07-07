Экс-глава МИД Украины: Россия вспомнила о Новороссии, а Польша – о Кресах
Вслед за Россией, где в 2014 году был реанимирован концепт Новороссии, аналогично о своих исторических землях начали вспоминать в Польше, где нынешнюю Западную Украину считают потерянными Восточными Кресами.
Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в России, признанная иноагентом, – авт.) заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Польша встала на путь России по отношению к Украине. Ну, просто встала. Она все еще может с него сойти. Ибо когда я слышу о Восточных Крессах, а чем это отличается от Малороссии, от проекта Новороссия?
Когда я слышу, что Львов – это польский город, а чем это отличается от того, что Харьков – это русский город, или Одесса – это русский город?
Когда Москва рассказывает о денацификации Украины, и Польша теперь рассказывает о денацификации Украины.
Разница только в том, и это фундаментальная разница, что в России все государство, весь государственный механизм подчинен этому пониманию Украины. А в Польше только часть политикума разделяет эти взгляды.
Поэтому я не говорю, что Польша – это Россия. Я говорю, что Польша встала на путь российской политики в отношении Украины», – тревожится Кулеба.
Читайте также: Нацист Корчинский: Править Польшей и Венгрией будут украинцы
English version :: Читать на английском Экс-глава МИД Украины: Россия вспомнила о Новороссии, а Польша – о Кресах
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: