Россия напрасно надеялась на улучшение отношений с администрацией Дональда Трампа – Штаты не скрывают планов развалить экономику России и нанести ей стратегическое поражение. Визиты в США спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева ни к чему не ведут – его дурит и используют в своих целях ЦРУ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ при помощи «пятой колонны».

Об этом в интервью израильской телеведущей Ксении Собчак заявил отставной морпех и американский разведчик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Например, Кирилл Дмитриев. Я думаю, что он очень наивен. Когда он приезжает в США, его будто кто-то захватывает, его используют, может быть, ЦРУ как такой вектор, чтобы как-то создать «пятую колонну» в России, ослабить поддержку президента России внутри страны.

Все эти разговоры о надежде на экономическое благополучие через сотрудничество с США – этого никогда не будет!.. Какова сейчас политика США в отношении России? Она не изменилась после того, как ещё давно её оформил Ллойд Остин, министр обороны США. Её цель — стратегическое поражение России. Вот она, цель. Это официальная политика, США поставили себе целью стратегическое поражение РФ. Что это значит?

Скотт Бессент сказал: «Мы хотим, чтобы ваша экономика развалилась от атак по вашей нефти». Это министр финансов США при Дональде Трампе, на минуточку. Он сказал, что сейчас работает над развалом вашей экономики, подавляя все ваши возможности экспортировать энергоносители. Это друг России? Нет. Это стратегическое поражение.

Что хочет ЦРУ? Задача ЦРУ — создать потенциал для московского майдана. Они хотят, чтобы улицы Москвы наполнились рассерженными россиянами, которые говорят: «Всё, конец режиму Путина!»— это то, чего хочет правительство США. Это официальная политика правительства, и неважно, кто представляет власть США.

Президент Трамп звонил вашему президенту в декабре. И что произошло в то же самое время? ЦРУ послали сколько, 96 дронов на Валдай, в резиденцию президента. Как это сочетается? Как это работает?

США не готовы и не могут вести никакие соглашения. Поэтому я и не оптимист. Думаю, что русские слишком сильно надеются на Дональда Трампа, думают, что Дональд Трамп выберет правильную сторону, а он не может правильно поступить, потому что есть Конгресс США, который сейчас проголосовал за очередной транш денег Украине. В Конгрессе Россию ненавидят», – заявил Риттер.