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Украинским дронам за последнее время удалось поразить три центра космической связи на территории России. Конечная цель – лишить русских возможности раннего обнаружения баллистической ракетной угрозы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил офицер ВСУ запаса Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из пяти центров три были повреждены и, соответственно, выведены из строя. О чем говорит? Это говорит нашим западным партнерам, что, если у России не будет центров связи, соответственно, у России не будет возможность иметь информацию о раннем предупреждении применения большего количества средств вооружения по территории РФ.Дополнительно не будет возможности управлять, например, возможностью применения межконтинентальных баллистических ракет», – заявил Храпчинский.

Помогающий российским бойцам волонтёр Алексей Живов указывает:

«Под зонтиком ВСУ действуют третьи страны, которые рассчитывают снизить наш оборонный потенциал перед большим конфликтом с Европой, который может стартовать в 2029 году или ранее… Поскольку, в отличие от Ирана, мы воздерживается от ударов по союзникам и пособникам Украины, для Европы это безрисковая история».

Политолог Алексей Пилько считает, что это – итог постоянной игры России «вторым номером»: