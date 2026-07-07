Офицер ВСУ: Мы помогаем «ослепить» Россию и сделать беззащитной перед ударом НАТО

Анатолий Лапин.  
07.07.2026 09:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украинским дронам за последнее время удалось поразить три центра космической связи на территории России. Конечная цель – лишить русских возможности раннего обнаружения баллистической ракетной угрозы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил офицер ВСУ запаса Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским дронам за последнее время удалось поразить три центра космической связи на территории России....

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«Из пяти центров три были повреждены и, соответственно, выведены из строя. О чем говорит? Это говорит нашим западным партнерам, что, если у России не будет центров связи, соответственно, у России не будет возможность иметь информацию о раннем предупреждении применения большего количества средств вооружения по территории РФ.Дополнительно не будет возможности управлять, например, возможностью применения межконтинентальных баллистических ракет», – заявил Храпчинский.

Помогающий российским бойцам волонтёр Алексей Живов указывает:

«Под зонтиком ВСУ действуют третьи страны, которые рассчитывают снизить наш оборонный потенциал перед большим конфликтом с Европой, который может стартовать в 2029 году или ранее… Поскольку, в отличие от Ирана, мы воздерживается от ударов по союзникам и пособникам Украины, для Европы это безрисковая история».

Политолог Алексей Пилько считает, что это – итог постоянной игры России «вторым номером»:

«[Противнику] можно бесконечно повышать ставки: размещать украинское военное производство на своей территории, предоставлять воздушное пространство для атак по целям на территории России, передавать разведданные и целеуказание для них. Оказывается, если ты не веришь в применение оружия массового уничтожения ядерной супердержавой, то можно атаковать её стратегическую авиацию, центры космической связи, создавать топливный кризис с социальными последствиями».

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English version :: Читать на английском Офицер ВСУ: Мы помогаем «ослепить» Россию и сделать беззащитной перед ударом НАТО

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