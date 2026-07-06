Как в Газе? Израильский офицер подстрекает: Надо убедить Трампа закрыть глаза на геноцид в Крыму

Вадим Москаленко.  
06.07.2026 23:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Израиль, Крым, Россия, Украина


Одна из главных целей кокаиниста Зеленского на саммите НАТО в Анакре – добиться подтверждения, что Запад закроет глаза на геноцид русских Крыма.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил живущий в Киеве израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одна из главных целей кокаиниста Зеленского на саммите НАТО в Анакре – добиться подтверждения,...

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«Оружие [просить], во-первых, во-вторых, разведданные, «Старлинк» чтобы не отключали. Базовые вещи, продажа оружия. Что ещё? Просить его не помогать России гуманитаркой, не останавливать, когда в Крыму будут какие-то события, те или иные, договориться. Не знаю, в Крыму будет гуманитарная катастрофа – не вмешиваться в это.

Если русские закричат «караул», сказать им – прекращайте войну. То есть, чтобы стрелки перевести на них, на русских, не на Украину, а на русских. Это уже пусть они там договариваются. Самое главное, чтобы продавали и не мешали», – советовал еврей, о чем говорить Зеленскому с Трампом.

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English version :: Читать на английском Как в Газе? Израильский офицер подстрекает: Надо убедить Трампа закрыть глаза на геноцид в Крыму

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